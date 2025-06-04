CHP'den İzmir'deki grev hakkında açıklama: Uzlaşı ortamını bugün sağlayacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine belediyeye bağlı İZENERJİ ve İZELMAN’da çalışan yaklaşık 23 bin işçinin başlattığı grev bir haftayı geride bıraktı.

uzlaşı için yapılan görüşmelerden sonuç alınamazken bugün CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer ve Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanlığı’nda sürece ilişkin bir araya geldi.

Görüşme sonrasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Mevcut iktidarın ekonomi politikalarının sorumluluğunun CHP’li belediyelere yüklenmeye çalışıldığını ifade eden Taşcıer, "Süreci ilk günden itibaren takip ediyoruz. Elbette ülkemiz hem demokrasi hem hukukun üstünlüğü açısından zor günlerden geçiyor. Hukukun siyaseti dizayn etme aracı olarak kullanıldığı, belediyeler üzerinden baskı yaratıldığı süreçten Cumhurbaşkanı'nın 'belediyeleri silkeleyin' talimatıyla başlatılan ülkede yaşanan kötü yönetilen ekonominin sorumluluğunu da CHP’li belediyelere yükleme anlayışında olan siyasi bir iktidar var karşımızda" dedi.

"GREV ANAYASAL HAK"

"İzmir’de son derece demokratik şekilde sendika grev başlattı" diyen Taşcıer, "CHP’nin emeğe, emekçiye bakışı 10 yıllardır aynı şekilde süregeliyor. Biz bunu anayasal bir hak olarak görüyoruz ve bu ülkede bütün mücadelemiz işçinin hak ettiği, insan onuruna yaraşır Türkiye hayali" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, şöyle devam etti: "İçinde bulunduğumuz hem siyasi atmosfer hem de ekonomik sıkıntıların yükünü emekçiye ödetmek isteyen iktidarın İzmir için yıllardır CHP’li belediyelerle de ilgili uzun süredir topyekûn yaptığı CHP’li belediyeleri çalıştırmamaya çalışan, tutsak altına almaya çalışan siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Başta İzmir olmak üzere belediye başkanlarımız, bu süreci emekçilerin hakkını gerçek anlamda alacağı ama bir taraftan da kamu hizmetlerinin aksatmayacağı ve bu hizmetlerin sürdürülebilir olacağı belediye yönetimi sergilemek zorunda. Bu yönde de bir irade gösteriyorlar."

"SÜREÇ UZLAŞMAYLA NOKTALANIR"

Gün içerisinde uzlaşı sağlanacağına inandığını kaydeden Taşcıer, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir grevinin 7'nci günündeyiz. TİS’ler bir pazarlık sürecidir. İşçi, işveren tarafı kendi ekonomik koşullarında bir teklif masaya koyacaklar. Günün sonunda bir uzlaşmayla süreç noktalanır. Ben diliyorum ve inanıyorum bu uzlaşı ortamını bugün sağlayacağız. İzmir halkını rahatlatacak, belediyemizi rahatlatacak hem de işçimizi memnun edecek bir sonuçla bugün bu grevi mutlu şekilde sonlandıracağımıza inanıyorum. CHP’nin emekten yana bakış açısı bellidir. Ancak içinde bulunduğumuz siyasi atmosfer ve kamu hizmetinin sürdürülebilirliği de göz önünde bulundurularak başkanlarımız bu süreci yönlendirme ve sonuçlandırma çabası içindedir. İzmir halkının da bu süreçten en az etkileneceği sonucun olması yönünde, uzlaşının bir an önce sağlanması niyetindeyiz.