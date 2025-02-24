CHP'den Kağızman Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından, DEM Parti yönetimindeki Kağızman Belediyesi'ne kayyum atandı.

Kars'ın Kağızman ilçe Belediye Başkanı Mehmet Alkan, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılarak, yerine Kağızman Kaymakamı Okan Daştan, Kars Valiliği'nce Kağızman Belediyesi'ne kayyum olarak atandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Kağızman Belediye Başkanı Mehmet Alkan’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılıp, yerine kayyum atanmasına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bulut şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart seçimlerinin üzerinden 1 yıl bile geçmeden iktidar, seçimlerde kazanamadığı 12 belediyeye masa başı oyunlarıyla el koydu. Kağızman Belediyesi’ne kayyum atamak, Kağızmanlıların iradesine ve demokrasiye vurulan bir darbedir. Bu hukuksuzluğu, demokrasi düşmanlığını, kayyum zorbalığını reddediyoruz."