CHP'den Kalender Özdemir açıklaması: Cezaevinde tutmak, yaşam hakkını tehlikeye atmaktır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "İBB görevlisi Kalender Özdemir'in Silivri Cezaevi’nde yaşadığı kalp krizi sonrası ailesine 3 gün boyunca haber verilmemesi, sadece bir ihmal değil, açıkça insan hakları ihlalidir. Kalp krizi geçmişi olan bir insanı cezaevinde tutmak, yaşam hakkını tehlikeye atmaktır." dedi.

CHP Sağlık Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Silivri Cezaevi'nde kalp krizi geçiren İBB görevlisi Kalender Özdemir'le ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zeliha Aksaz Şahbaz, şu ifadeleri kullandı:

"İBB görevlisi Kalender Özdemir'in Silivri Cezaevi’nde yaşadığı kalp krizi sonrası ailesine 3 gün boyunca haber verilmemesi, sadece bir ihmal değil, açıkça insan hakları ihlalidir. Kalp krizi geçmişi olan bir insanı cezaevinde tutmak, yaşam hakkını tehlikeye atmaktır. Ailesini günlerce bilgilendirmemek ise bürokratik bir hata değil, vicdanı yaralayan bir eziyet ve psikolojik işkencedir. Sevdiklerinin sağlık durumunu bilmek, iletişim içinde olmak her ailenin en temel hakkıdır. Aileye haber verilmemesi, avukatlara bilgi paylaşılmaması ve görüşme izni tanınmaması, sadece tutukluları değil, aileleri de cezalandıran 'düşman hukuku' uygulamasıdır.

Ceza infaz sisteminde köklü reforma ihtiyaç olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ağır sağlık sorunu yaşayan tutukluların tahliye edilip tutuksuz yargılanması hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Kalender Özdemir henüz iddianamesi bile yazılmamış, gizli tanığın ifadeleri ile tutuklanmış bir şüphelidir. Derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır. Yaşam hakkı her şeyden üstündür. Hiçbir siyasi ya da idari gerekçe bir insanın ve ailesinin hayatını hiçe sayamaz. Kalender Özdemir ve tüm tutuklular, hükümlüler ve herkes için yaşam hakkı ve onurunu savunmaya devam edeceğiz!"