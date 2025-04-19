CHP'den 'Kanal İstanbul' tepkisi: Hazırlanan planlar, havza mevzuatına aykırı!

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi'ne dikkat çektiği alanda basın açıklaması yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek tarafından yapılan açıklamaya; CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, CHP PM üyeleri, milletvekilleri, İSKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ve vatandaşlar destek verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeybek, açıklamasında, "Ekrem Başkanımız içeride, Silivri'deki hücresinde; bizler dışarıda, İstanbul'un muhafızları olmaya devam ediyoruz” diyen Zeybek, “Biz, İstanbul'un havasını, toprağını, suyunu korumak için mücadele ediyoruz. İstanbul'u sadece bir rant kapısı olarak görenler ise bu kadim kentin, İstanbul'un çocuklarının geleceğini riske atan Kanal İstanbul projesinin peşinden koşuyorlar. Üstelik bunu kanun, mevzuat dinlemeden yapıyorlar. Dinlemedikleri bir şey daha var. O da milletimizin sesidir. İstanbullu Kanal İstanbul'a karşıdır. Kanal İstanbul projesine karşı en büyük mücadeleyi veren Ekrem İmamoğlu'nu, bu kenti yönetmekle görevlendirmişlerdir. Ona, ‘İstanbul'u hakkını, çocuklarımızın geleceğini savun’ denmiştir. Ekrem İmamoğlu işte tam da bunu yapmaktadır. İşte tam da bunu yaptığı için bugün aramızda değil, Silivri'deki zindandadır” ifadelerini kullandı.

"HAZIRLANAN PLANLAR, HAVZA MEVZUATINA AYKIRIDIR"

Sazlıdere Barajı’yla ilgili teknik bilgiler paylaşan Zeybek, şunları söyledi:

"Sazlıdere Barajı, 750 bin ile 1 milyon kişinin su ihtiyacını karşılamak üzere, Devlet Su İşleri tarafından inşa edilmiştir. 1999 yılından beri devrede olup, yıllık ortalama 700 bin kişinin su ihtiyacını karşılamaktadır. Ayrıca bu barajın yapım bedeli, protokol çerçevesinde İSKİ tarafından ödenmekte olup, su kullanım hakkı ve işletilmesi İSKİ idaresine aittir. Sazlıdere Barajı olmaksızın İstanbul'un su güvenliğinin sağlanması, mümkün değildir. 2023 yılında onaylanarak yürürlüğe giren ‘Su Master Planı’na göre, yıllık minimum 35 milyon metreküp su alınması gereken bir kaynaktır. Sazlıdere Barajı'nın kullanım maksadının DSİ tarafından değiştirilmesi veya sıfırlanması, mevzuat yönüyle de fiili olarak mümkün değildir. İstanbul için hayati önem taşıyan bir alanda, gözümüz gibi bakmamız gereken bu alanda, içme suyunu korumakla görevli kurum olan İSKİ'nin görüşü dahi alınmadan imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanması mümkün değildir.” Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde TOKİ tarafından yapılacak, şimdilik 24 bin konut için hazırlanan planlar, havza mevzuatına aykırıdır. Bu nedenle söz konusu planlar için, İSKİ tarafından iptal davası açılmıştır. Planlama alanı 8 milyon 200 bin metrekare olan bu alanda, yapımına başlanan 24 bin konutun yapı ruhsatı da yoktur. Bunlar ruhsatsız yapılardır. Ve ilgili belediye tarafından, kaçak yapı tespit tutanağı düzenlenerek, yıkılmaları gerekmektedir. Buna rağmen, görüldüğü gibi inşaatlar tam gaz devam etmektedir. İstanbul'un muhafızı olarak çağrımızdır: Bu yanlıştan dönün. İstanbul'un su havzaları tarım arazileri, İstanbul'un geleceği sizin rant kapınız değildir. İstanbullular sizi, sandıkta, Kanal İstanbul konusunda uyardı. 1 milyon farkın sizin açınızdan anlamlı olması gerekir. Kanal İstanbul'a karşı İstanbul'u savunan, çılgın değil, akılcı projeler üreten İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'dur. Ekrem İmamoğlu da ilçe belediye başkanlarımızı da ‘İstanbul'un su havzalarını, tarım arazilerini havzasını, toprağını da serbest bırakın’ diyor."

"BURANIN SU HAVZASI OLMAKTAN ÇIKARILDIĞINI ÖĞRENİYORUZ"

Sazlıdere Barajı’nın Arnavutköy, Esenyurt, Avcılar ve Başakşehir ilçelerinde yaşayan yurttaşların içme suyu kaynağı olduğunun altını çizen Zeybek, “Şimdi size bir belge göstereceğim. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2022 yılında yayınladığı bir karar ile DSİ, burayı içme suyu rezerv alanı olmaktan çıkarmıştır. İSKİ, bu imar planları askıya çıktığında ancak bilgi sahibi olabilmiştir. 2025 yılında da ancak planlar askıya çıktığında biz buranın su havzası olmaktan çıkarıldığını öğreniyoruz. DSİ tarafından yapılan ve 2039 yılına kadar İSKİ tarafından yapım bedeli her yıl ödenen bu baraj, şu anda DSİ tarafından içme suyu havzası olmaktan çıkarılmıştır ama İSKİ, buraya 2023 yılında da 2024 yılında da yapım maliyetinin yıllık bedelini ödemeye devam etmektedir” bilgilerini paylaştı.

"İNŞAAT FAALİYETLERİ BAŞLADI"

Zeybek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: