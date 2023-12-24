CHP'den kapalı oturum çağrısı

TBMM CHP Grup Başkanlığı 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Meclis'in kapalı bir oturum yapmasını, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de bu oturumda milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiği açıklamasında bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kapalı oturum yapması için çağrıda bulundu.

12 askerin hayatını kaybetmesine ilişkin CHP Grup Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada "Ülkemiz 22-23 Aralık 2023 geceleri gelen kara haberlerle sarsılmıştır. On iki vatan evladının şehit düştüğü alçak saldırılar terörün kirli yüzünü bir kez daha göstermiştir. Terörü, hain terör örgütünü ve insanlık dışı yöntemlerini lanetliyoruz. Bu menfur saldırıları planlayan, azmettiren ve gerçekleştiren teröristler hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaktır. Askerlerimizin can güvenliği ve yaralılarımızın sağlık durumu en başta gelen endişe kaynağımızdır. İki gece üst üste ayna bölgede 12 şehit verilmesi yanında, halen bölgede bulunan Mehmetçiklerimizin güvenliğinin tam olarak sağlandığına ilişkin sağlık bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmaması, milletimizin acısını ve üzüntüsünü daha da artırmaktadır" ifadelerine yer verildi.

"İKTİDARI TUTUM ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu geceden tezi yok, TBMM'nin hiç zaman kaybetmeden derhal bir kapalı oturum yapması ve Milli Savunma Bakanı'nın Gazi Meclis'e gelerek Milletvekillerini bilgilendirmesi zorunludur. Ancak bu oturum sonrasında bölgeden ve gelişmelerden kapsamlı ve doğru şekilde bilgi alan siyasi parti gruplarının ortak bir metin çalışması yapabileceğini düşünüyoruz. Hain saldırıların neden engellenemediğinin ve sorumluların ihmalleri olup olmadığının açıklığa kavuşturulmadan atılacak adımları şehitlerimizin hatırasına bir saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Bunun yanında, milletimizi tarifsiz bir üzüntüye ve eleme gark eden böylesine acı ve elim olayın ardından Ulusal Yas ilan edilmesi bütün toplumun ortak talebidir. İktidarı, daha fazla gecikmeksizin bu yönde tutum almaya davet ediyoruz. Terörün hedeflerine ulaşmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'nin bağımsızlığı ve bütünlüğü için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.





