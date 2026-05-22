CHP'den "kara gece" yorumu: AKP’nin gidişini hızlandıracak

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın kesin hükümsüz sayılarak iptal edilmesinin ardından Özgür Özel yönetimi, “Muhalefeti büyütme” çağrısı yaptı. CHP Genel Merkezi’nde nöbet tutan parti kurmayları, “Bize sürekli, ‘İttifak yapacak mısınız?’ diye soruluyordu. Evet, şimdi tam da ittifak zamanı. Kötülüğe karşı, iyiliğin ittifakı” diye konuştu.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi’nin CHP’ye yönelik kararının ardından çok sayıda siyasi parti lideri, Özgür Özel’e destek amacıyla CHP Genel Merkezi’ne geldi.

Görüşmelerin tamamında, “Hukuksuzluk yalnızca CHP’ye yönelik değil, Türkiye demokrasisine yöneliktir” vurgusu yapıldı.

İRADEYE ZİNCİR VURULAMAZ

CHP kurmayları, “Amasız, fakatsız ittifak zamanı” diyerek muhalefet partilerine çağrıda bulundu. CHP delegeleri ile seçilen Özgür Özel’in görevden alınmasına yönelik kararı, “Yargı darbesi” olarak nitelendiren parti kurmayları, BirGün’e yaptıkları değerlendirmede şunları söyledi:

“Masa başı senaryolarla delegenin iradesine yön vermeye çalıştılar. CHP’nin 100 yıllık demokrasi geleneği yok sayıldı. CHP’nin sahibi müesses nizamdan medet umanlar değildir, CHP’nin sahibi üyeleridir. Kurultay iradesi neyi işaret ediyorsa, meşruiyet oradadır. CHP’lilerin iradesine zincir vurulmasına izin vermeyeceğiz.”

KÖTÜLERLE KAVGA EDECEĞİZ

CHP’liler, “Mutlak butlan” kararının CHP Genel Merkezi’ne tebliğ edilmesinin ardından Özgür Özel’in çok sayıda destek telefonu aldığını anlattı. 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik gerçekleştirilen operasyonların ardından yükselen birleşik muhalefetin, 21 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla daha da büyüyeceğini savunan CHP kaynakları, “Yalnızca kötülerle kavga edeceğiz. Ülkesine, demokrasiye sahip çıkan herkesle birlikte yürüyüp, bu iktidarı göndereceğiz” dedi.

21 Mayıs gecesinin, “Demokrasi için kara gece” olduğunu ancak umudu büyüteceğini kaydeden CHP’liler, “Buradan güçlü çıkacağız. Bu karar, AKP ve AKP’den medet umanların gidişini hızlandıracak” ifadelerini kullandı.