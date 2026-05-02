CHP'den Karabük mitingine çağrı: Emeğin ve dayanışmanın kentinde buluşuyoruz

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda belediye başkanı ile belediye çalışanının tutuklanması nedeniyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

CHP, yurt genelinde sürdürdüğü temaslar kapsamında yarın (3 Mayıs Pazar) Karabük'te geniş katılımlı bir buluşma gerçekleştirecek.

CHP’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla duyurulan program, "emeğin ve dayanışmanın kenti" olarak nitelendirilen Karabük'te saat 14.00'te Albay Karaoğlanoğlu Caddesi'nde düzenlenecek.

"HALKIN İKTİDARINI HEP BİRLİKTE KURACAĞIZ"

Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, büyüyen toplumsal desteğe ve dayanışmaya dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

Yarın; emeğin, dayanışmanın kenti Karabük’te buluşuyoruz!

Her geçen gün; Ayaklarımıza yeni ayaklar,

Omuzlarımıza yeni omuzlar, Sesimize yeni sesler ekleniyor!

Birlik büyüyor, umut büyüyor, mücadele büyüyor.

Halkın iktidarını hep birlikte kuracağız!

Biz kazanacağız!