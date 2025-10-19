CHP'den 'kardeş parti'si CTP'nin zaferine ilişkin açıklama: Kıbrıs Türk halkının iradesi demokrasinin en güçlü göstergesidir

CHP'den Kuzey Kıbrıs seçim sonuçlarına ilişkin açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, seçimi kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Tufan Erhürman'ı tebrik etti.

Seçime yönelik müdahalelere dikkat çeken CHP Grup Başkanvekili Emir, şunları kaydetti:

"AKP’nin antidemokratik müdahalelerine rağmen, Kıbrıs Türk’ünün oyları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman’ı tebrik ediyorum. Kıbrıs Türk halkının iradesi demokrasinin en güçlü göstergesidir.

Türkiye–KKTC ilişkileri karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülmelidir. AKP’nin dar iç politika hesaplarına sıkıştırdığı mevcut Kıbrıs politikası, halkın taleplerini ve bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Yeni dönemin, Kıbrıs Türk toplumunun demokratik iradesini güçlendiren bir anlayışla şekillenmesini diliyorum."

CHP'NİN "KARDEŞ PARTİ"Sİ

Tufan Erhürman, 15 Kasım 2024’te Lefkoşa’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ağırlamıştı. Erhürman, “Sosyalist Enternasyonel’e üye olan iki kardeş parti, CHP ve CTP. Bu temaslarımız bundan sonra da aynı sıklıkla devam edecek” demişti.