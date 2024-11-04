CHP'den kayyum atamalarına ilk tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Yücel, "Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir" dedi.

Yücel'in sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık.

Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adamın yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir davranış biçimidir.

Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki; bu anlayışın yıkılacağı günler yakındır... "