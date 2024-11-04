CHP'den kayyum atamalarına tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

CHP Lideri Özgür Özel, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL: NE GEREKİYORSA O YAPILACAKTIR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir.

Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

DENİZ YÜCEL: BU ANLAYIŞIN YIKILACAĞI GÜNLER YAKINDIR

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir" dedi.

Yücel'in sosyal medya platformu X (Twitter) hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Esenyurt Belediyesi'nin gaspından sonra haftaya Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerinin de iktidar tarafından gaspıyla başladık.

Bu irade hırsızlığı, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak sindirememiş, benimsememiş olan tek adamın yönetiminin, totaliter, doğal ve olağan bir davranış biçimidir.

Erdoğan ve AKP’nin düşüncesine göre, AKP'li olmayan, AKP'yi seçmeyen, AKP'yi desteklemeyen herkes teröristtir, vatan hainidir.

Milletimiz şunu çok iyi bilsin ki; bu anlayışın yıkılacağı günler yakındır... "

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BULUT: KAYYUM ZORBALIĞINI REDDEDİYORUZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne de kayyum atanmasına tepki göstererek, "İktidarın, demokrasiye ve hukuka darbe niteliğindeki kayyım zorbalığını reddediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bulut, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sandıkta alamadıkları belediyeleri, halkın iradesini yok sayarak masa başında alıyorlar.

Esenyurt’tan sonra, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesine de kayyım atadılar.

İktidarın, demokrasiye ve hukuka darbe niteliğindeki kayyım zorbalığını reddediyoruz."

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU: SEÇME YETKİSİ SADECE SEÇMENE AİTTİR VE DEVREDİLEMEZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyum atamalarına tepki gösterdi.

Sosyal medyadan açıklama yapan İmamoğlu, "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz" ifadelerini kullandı.

İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.



Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 4, 2024

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÖZGÜR ÇELİK: HALKIN İRADESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, İçişleri Bakanlığı'nın Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ı görevden uzaklaştırarak yerlerine kayyum atamasına ilişkin, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu darbe demokrasiye yapılmıştır. Mardin, Batman ve Halfeti'de YSK'nın seçime girmesine izin verdiği, halkın da açık biçimde tercih ettiği Belediye Başkanlarının görevden el çektirilmesi demokrasiye vurulan yeni darbelerdir. 81 ilde, hangi görüşte olduğu fark etmeksizin, milletin iradesiyle göreve gelen başkanlar ve belediye meclis üyeleri, halkın temsilcileridir. Milletimizin elinden seçme hakkı ve egemenliğini almayı hedefleyen siyasal gaspçılığı hep birlikte yeneceğiz. Halkın iradesine sahip çıkacağız."

GÜNAYDIN: HER ŞEYİ YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME ZAMANI

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın,“X” sosyal medya hesabından Mardin, Batman, Halfeti belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığı’nca görevden alınarak yerlerine kayyum atanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Günaydın’ın açıklaması şu şekilde:

"Mardin-Batman-Halfeti. Kayyum gerekçelerinden hiçbirisi yerel seçimlerden bugüne yeni bir hukuki durum olmadığına göre, Orta Doğu’nun okunmasında ya da sözde İsrail tehdidi ile ilgili bu kısa zaman diliminde temelli bir değişiklik yokken, Bahçeli’nin ‘İmralı’dan Dem’e uzanan yol’ önerisinin henüz dumanı tütüyorken, muhataplarının bu öneriye yaklaşmasında ‘havuç ya da sopa’ seçeneklerinin tercihine yönelik bir kararı zorlayan olumsuz bir tutum söz konusu değilken, ‘İç cephenin kuvvetlendirilmesinden’ vazgeçilmesi ve adeta yerel seçimlerin lağvedilerek seçilmiş belediye başkanlarının ‘azledilerek’ yerlerine atanmış vali ve kaymakamların oturtulmaları, şüphesiz antidemokratik fakat Cumhur İttifakı’nın planlanmış siyasi bir tercihidir. Bahçeli’nin ‘uzattığı el ve grup konuşması’ ile Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘tarihi fırsat penceresine bir ayda ne olmuştur? Kamuoyu araştırmaları ve ölçülen sonuçlar üzerinden Cumhur İttifakı’nın bir hat değiştirme seçeneğinden de söz edilebilir. Her durumda söylemeliyim ki, ülkenin geleceği demokrasinin korunmasından ve devlet kararlarının parti yararlarına indirgenmesinin reddedilmesinden geçer. Demokrasi için birleşme, her şeyi yeniden gözden geçirme zamanı."