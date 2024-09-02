CHP'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Çok büyük bir utançtır, acizliktir!

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, siyaset gündeminde yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu.

CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel, Tüzük Kurultayı ile ilgili değerlendirme yaptı.

Yücel, 4 Eylül'de Sivas'a gideceklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Bu ülkenin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’nin ilk kurultayı olarak kabul ettiği, Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarih olan 4 Eylül’de, Parlamento grubumuz, il başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimizle Sivas’a gideceğiz. 5 Eylül’de Ankara’da Tüzük Taslağı, Tüzük Komisyonuna sunulacak ve komisyon tüzüğe son halini verecek ve bu hali kurultaya sunulacak. 6 Eylül’de kurultay salonunda yeni bir komisyon önerileri tartışmak üzere bir araya gelecek ve o gün tüzüğümüz oylanarak kabul edilecek. 7-8 Eylül tarihlerinde, Akademisyenler, örgütlerimiz ve delegelerimizin de katılımıyla program değişikliğine yönelik bir dizi toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda iktidara geldiğimizde Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi konuşacak ve parti programımızın da altlığını hazırlayacağız. 9 Eylül günü ise; Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, İzmir’den düşmanın denize dökülüşünü yıl dönümünü, Ve Türkiye’nin birinci partisinin kuruluş yıl dönümünü hep birlikte törenlerle kutlayarak, kurultayımızı bitireceğiz. Şunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle ve tüm kadrolarıyla adım adım bu ülkeyi yönetmeye ve gencinden yaşlısına, emeklisinden asgari ücretlisine, esnafından çiftçisine herkesin derdine derman olmaya geliyor."

KILIÇDAROĞLU'NA AÇILAN DAVAYA TEPKİ

MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetiyle CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasına tepki gösteren Yücel, "AKP’de ve küçük ortağı MHP’de korku dağları aştı… Açıkça söyleyelim ne yapacaklarını şaşırdılar… Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3.5 yıla kadar hapis istemi ile bir dava açılıyor. Aynı zamanda siyasi yasak da getirilmesi talep ediliyor" ifadelerini kullandı.

"MHP’nin ve MHP’li yöneticilerin şikâyeti üzerine açılan bu dava elbette ki siyasi bir davadır" diyen Yücel, şunları söyledi: