CHP'den Kılıçdaroğlu'na açılan davaya tepki: Çok büyük bir utançtır, acizliktir!
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP'nin şikayeti sonucu CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu hakkında dava açılması ve siyasi yasak istenmesinin çok büyük bir utanç olduğunu kaydeden Yücel, "Türk siyasetine dürüstlüğüyle, namusuyla, ahlakıyla damga vurmuş bir siyasetçiye siyaset yasağı getirmeye çalışmak en hafif tabiriyle acizliktir" ifadelerini kullandı.
CHP Sözcüsü Deniz Yücel, siyaset gündeminde yer alan konular hakkında açıklamalarda bulundu.
CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Deniz Yücel, Tüzük Kurultayı ile ilgili değerlendirme yaptı.
Yücel, 4 Eylül'de Sivas'a gideceklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Bu ülkenin ve partimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün CHP’nin ilk kurultayı olarak kabul ettiği, Sivas Kongresi’nin yapıldığı tarih olan 4 Eylül’de, Parlamento grubumuz, il başkanlarımız, Parti Meclisi üyelerimizle Sivas’a gideceğiz. 5 Eylül’de Ankara’da Tüzük Taslağı, Tüzük Komisyonuna sunulacak ve komisyon tüzüğe son halini verecek ve bu hali kurultaya sunulacak. 6 Eylül’de kurultay salonunda yeni bir komisyon önerileri tartışmak üzere bir araya gelecek ve o gün tüzüğümüz oylanarak kabul edilecek.
7-8 Eylül tarihlerinde, Akademisyenler, örgütlerimiz ve delegelerimizin de katılımıyla program değişikliğine yönelik bir dizi toplantılar yapacağız. Bu toplantılarda iktidara geldiğimizde Türkiye’yi nasıl yöneteceğimizi konuşacak ve parti programımızın da altlığını hazırlayacağız. 9 Eylül günü ise; Türkiye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü, İzmir’den düşmanın denize dökülüşünü yıl dönümünü, Ve Türkiye’nin birinci partisinin kuruluş yıl dönümünü hep birlikte törenlerle kutlayarak, kurultayımızı bitireceğiz.
Şunu açık yüreklilikle ifade ediyoruz ki; Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle, belediye başkanlarıyla, milletvekilleriyle ve tüm kadrolarıyla adım adım bu ülkeyi yönetmeye ve gencinden yaşlısına, emeklisinden asgari ücretlisine, esnafından çiftçisine herkesin derdine derman olmaya geliyor."
KILIÇDAROĞLU'NA AÇILAN DAVAYA TEPKİ
MHP Genel Başkan Yardımcıları Feti Yıldız, İzzet Ulvi Yönter ve İsmail Faruk Aksu'nun şikayetiyle CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasına tepki gösteren Yücel, "AKP’de ve küçük ortağı MHP’de korku dağları aştı… Açıkça söyleyelim ne yapacaklarını şaşırdılar… Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3.5 yıla kadar hapis istemi ile bir dava açılıyor. Aynı zamanda siyasi yasak da getirilmesi talep ediliyor" ifadelerini kullandı.
"MHP’nin ve MHP’li yöneticilerin şikâyeti üzerine açılan bu dava elbette ki siyasi bir davadır" diyen Yücel, şunları söyledi:
"Önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun tamamen yasama sorumsuzluğu kapsamında olan konuşmaları nedeniyle bir dava açılması, üstüne bir de siyaset yapma hakkının engellenmesinin istenmesi bu ülke için çok büyük bir utançtır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in de çok net bir şekilde ifade ettiği gibi; Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanları Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana bedel ödemiş, tehditlerle yılmamış ve doğru bildikleri yoldan bir milim sapmamıştır.
Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, PKK’nın kurşunlarının hedefi olmuş, şehit cenazesinde linç girişimine uğramış ama asla geri adım atmamıştır. Bugün şikâyetle, dava ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu yada Cumhuriyet Halk Partisini korkutacağını sananlar büyük bir yanılgı içindedir. Şunu hiç kimse unutmasın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkanı; üyesinden genel başkanına kadar Cumhuriyet Halk Partisi’dir.
Şikayetçi olanlara gelince… Kendilerine milliyetçi deyip, Sinan Ateş’in cenazesini ortada bırakacak kadar korkak, acılı ailesine baş sağlığı bile dilemeyecek kadar insanlığını yitirmiş kişilerin ilkeli siyaseti, dürüst siyaseti ve siyasetçiyi anlamalarını elbette beklemiyoruz. Türk siyasetine dürüstlüğüyle, namusuyla, ahlakıyla damga vurmuş bir siyasetçiye siyaset yasağı getirmeye çalışmak en hafif tabiriyle acizliktir."