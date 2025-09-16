CHP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Davaların bittiğini söylemeli

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Başarır, "Cumhuriyet Halk Partisi'yle niye uğraşıyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi'yle uğraşmanın bedelini bu toplum, insanlar, iş dünyası, emekli, çiftçi, işçi ödüyor. Neden İstanbul İl Kongremizi iptal ettirip tedbir koyup kayyum atıyorsun ve 10 milyar dolar paramızı satmak zorunda kalıyorsun? Neden borsa düşüyor? Neden iş borcumuzun faizi artıyor? Bunun sorumlusu koltuğunu koruyabilmek, gündemi değiştirmek isteyen iktidardır" dedi.

"Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin demokrasinin sigortasıdır, milyonların umududur" diyen Başarır, "Gerek son seçimlerde, gerekse tüm anketlerde şu anda birinci partidir. Türkiye'nin birinci partisinin geleceğe dair hedefleri, ülkeyi düzlüğe çıkarmak için atacağı adımları vardır. Bu yüzden bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na ve yönetimine sesleniyoruz. Demokrasiden, hukuktan, partimizden elini çek" ifadelerini kullandı.

"Artık davaları bir tarafa bırakacağız" vurgusunu yapan Başarır, "Ülkenin gerçek gündemini konuşacağız. Bu davalarla ilgili 86 milyonun da, hukuk dünyasının da, iş dünyasının da herkesin düşünceleri net. Yapay davalar, gündemi değiştirmek ve bizi baskı altında tutmak için yapıyor. Asla geri adım atmayacağız" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay delegeleri iradesini ortaya koymuştur" diyen Başarır, "Hemen hemen delegelerin tamamı olağanüstü kurultay için imzalarını vermiştir. Genel başkan ve yönetim seçilmiştir. Bu genç kadrolar, başarılı kadrolar Türkiye'de girdiği ilk seçimde birinci parti olmuştur. O yüzden bizim önceki genel başkanlarımız, önceki yöneticilerimiz, milletvekillerimiz ve tüm Cumhuriyet Halk Partisi ailesi olarak isteğimiz artık bu saçmalıklara son verilmesini hep beraber talep etmeleri, bu parti kayyumların değil Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarının partisinin, üyelerinin seçtiği delegelerinin karar vereceğini söylemeleri... Susmak iyi bir şey değil" ifadelerini kullandı.

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı yapan Başarır, şunları söyledi: "Bugüne kadar 13 yıl boyunca hep beraber konuştuk. Adalet Yürüyüşü yaptık. Biz adaletsizliğe başkaldırdık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri sayın Özgür Özel'dir. Başarılıdır, çalışkandır, cesurdur, yüreklidir. Sayın Kılıçdaroğlu da tıpkı Hikmet Çetin, gibi tıpkı Murat Karayalçın gibi, tıpkı Önder Sav gibi, yöneticiler gibi arkasında olup artık davaların bittiğini, önümüze bakmamız gerektiğini söylemelidir diye düşünüyorum."