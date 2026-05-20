CHP'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Mahir Başarır, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başarır, iğneleyici bir üslupla, CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayımladığı videodaki değerlendirmelere yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu’nun sözlerini “yargının ve adaletin arınması” olarak yorumladığını belirten Başarır, tutuklu belediye başkanları ve parti yöneticilerine işaret ederek, “Kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor, ben öyle algıladım” ifadelerini kullandı.

BUTLAN MESELESİNE DEĞİNDİ

Başarır, tutuklu CHP’li belediye başkanlarının önemli bölümünün Kılıçdaroğlu döneminde de aday gösterildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Bugün Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu koltukta otursaydı, kendi döneminde aday gösterilen çok kıymetli Zeydan Karalar da, ‘İstanbul’u kazanacaksın’ dediği Ekrem İmamoğlu da bizimle yürürdü. Tutuklandığında yine Ankara’dan İstanbul’a bizimle yürürdü.

Büyükçekmece, Kartal, Beşiktaş, Beylikdüzü… Bunların hepsi 2019’da aday gösterilmiş belediye başkanlarımız. Beraberce aday gösterdik, el kaldırdık. Çok kıymetli Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da el kaldırdı. Antalya’da Muhittin Böcek’in gözlerinin içine bakarak Kemal Kılıçdaroğlu ellerini kaldırdı. Biz aday gösterdik, gittik çalıştık. Herhalde bunu kastediyor.

Arınma derken adaletin arınmasından bahsediyor, yargının arınmasından bahsediyor; kendisinin ve bizimle beraber yürüyen yol arkadaşlarımızın haksız, hukuksuz iddianameler ve soruşturmalarla şu an cezaevinde olduğu bir düzenin arınmasından bahsediyor Sayın Genel Başkan. Ben öyle algıladım.

Partimize yapılan tehditlerin bu ülkeyi kirlettiğini gördüğünü düşünüyorum. Mesela ‘butlan’ konusunda da benzer şeyleri algıladım. AK Parti’nin sipariş usulü, partiye darbe diyebileceğimiz bir kararı ahlaksızlıkla tanımladığını görüyorum. Açıklamasında bunları görüyorum. Butlan kararıyla, AK Parti’nin siparişiyle hiçbir arkadaşımızın şerefini, haysiyetini ayaklar altına alarak CHP’nin, Atamızın koltuğuna oturmayacağını söylediğini görüyorum.”