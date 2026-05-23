CHP'den Kılıçdaroğlu'nun "ahlâki değerler" sözlerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım" sözlerine "Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da" şeklinde yanıt verdi.

Çiftci, kurultay davasında verilen mutlak butlan kararıyla mahkeme tarafından yeniden genel başkanlığa getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün ilk kez kameralar karşısında çıkarak yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Halktv.com.tr'ye konuşan Çiftci, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâken bir eleştiri gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâki iftiralar atılıyor" ifadelerini kullandı.

"BİR CEVAP VERMEYİ DOĞRU GÖRMEM"

Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerine, bireylerine, üyelerine ya da oy verenlerine ahlâki iftiralar atıldığını ifade eden Çiftci, "Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da" vurgusu yaptı.

Çiftci'nin açıklamasının tamamı şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâken bir eleştiri gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlâki iftiralar atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerine, bireylerine, üyelerine ya da oy verenlerine ahlâki iftiralar atılıyor. Ve bunu yapanların da geçmişte bu ülkeyi ne kadar yanlış şeylere sürüklediğini, ne kadar yanlış işler yaptıklarını da defalarca gördük. O yüzden onların o iftiraları üzerine yapılmış bir açıklamaya hani bir cevap vermeyi doğru görmem kendi adıma. Kendi değerlerime yakıştırmam bunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçilmişleri, bütün bireyleri, oy verenleri, üyelerinin hepsi tertemizdir. Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlâkına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da."

İLK KEZ KAMERALAR KARŞISINA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ilk kez kameraların karşısına geçti.

Özgür Özel ile bir ekz daha telefon görüşmesi yapacağını ifade ederek "Özgür Bey'in yeni görevi hayırlı olsun. Şu ana kadar Özgür Bey ile görüşemedik. Kendisi arayacaktı. Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım demişti. Henüz bu görüşme gerçekleşmedi" dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerinde 'ahlâki değer' vurgusu yaparak şunları söyledi:

"CHP, ahlâki değerlerini korumak zorundadır. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlâki değerlere kavuşturacağız. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir ama ahlâki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiç eleştiri gelmemişti. Şimdi geliyor, bu ahlâki değerleri düzeltmemiz lazım."