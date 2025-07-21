CHP'den LGS'deki iddiaları gündeme getirdiği için hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Can Uğur'a destek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatıldılmasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'tan tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Özçağdaş şunları ifade etti:

"LGS skandalını yazdığı için, gazetecilik görevinin gereğini yerine getirdiği ve yaptığı haberi sonuna kadar takip ettiği için Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatılmış. Ne yaparsanız yapın ne gazeteciler yazmaktan vazgeçecek ne bizler peşini bırakacağız! Açtığınız soruşturmalar, attığınız iftiralar bu olayın üzerini örtemeyecek! Gazetecilik yargılanamaz, özgür basın susturulamaz!"

NE OLMUŞTU?

11 Temmuz'da sonuçları açıklanan LGS sınavına dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Can Uğur, "LGS'deki skandalları ortaya çıkardığım haberlerimin ardından hakkımda soruşturma başlatıldığını öğrendim. Kısa süre içerisinde gidip ifade vereceğim. 1 milyona yakın çocuğumuzun haklarını savunduğum için en ufak bir pişmanlık duymuyorum" demişti.

LGS'DEKİ GÜVENLİK ZAFİYETLERİ VE CAN UĞUR'UN HABERİ

Uğur, sınavın hemen ardından LGS'de ciddi güvenlik zafiyetlerine dair belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Sınavın ilk oturumunun ardından sözel test soruları sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşılmış, Ardından sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıklarının sınav günü bazı okullarda dağıtıldığını doğrulamış, sınav güvenliğini riske atacak durum olmadığını iddia etmişti. Ancak açılan soruşturmalara dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Sonuçlara göre, bu yıl LGS tarihinde bir ilk de yaşanmış ve tam puan yapan öğrenci sayısı 719’a ulaşmıştı. Bu sayı, bugüne dek en yüksek birinci sayısının görüldüğü 2023’teki 565 öğrenci rekorunu da aşmıştı.