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CHP'den LGS için suç duyurusu

LGS sorularının çalındığına dair iddialar gündemdeki yerini korurken, CHP' sınavla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Güncel
  • 18.07.2025 11:53
  • Giriş: 18.07.2025 11:53
  • Güncelleme: 18.07.2025 12:15
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den LGS için suç duyurusu
Fotoğraf: AA

CHP tartışma yaratan LGS ile ilgili suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu parti adına CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş tarafından Ankara Adliyesi'nde gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 15 Haziran'da düzenlenen Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavı henüz bitmeden soru kitapçığının yayımlanması tartışma yarattı. Soruların çalındığına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken CHP tartışma yaratan sınavla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Adliye önünde basın açıklaması yapan CHP'li Özçağdaş, sınavın sayısal oturumu devam ederken sözel kitapçığının yayımlandığını anımsatarak, "Ortada net bir gerçeklik var LGS sınav kitapçığı sınav yapılmadan sızmıştır" ifadelerini kullandı.

Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e de tepki gösterdi.

Öte yandan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarına göre, 719 öğrenci, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

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