CHP'den 'Logo değişecek' iddialarına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız" sözleri "CHP'de logo değiştirilecek" tartışmalarını gündeme getirirken CHP'den açıklama geldi. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP'nin logosunun değişeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır" ifadelerini kullandı.

Yücel, şöyle devam etti: "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, “devletçilik” okunun ifade ettiği anlayışımızı anlatırken; çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir politikalara ve toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılığımızı vurgulamıştır. Çevreciliği temsil eden yeşil ve kadın-erkek eşitliğini simgeleyen mor renk, devletçilik anlayışımızla sembolize edilmek amacıyla ifade edilmiştir."

"Dolayısıyla, partimizin simgesi ve bayrağı ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" diyen Yücel, şunları kaydetti:

"Türkiye’ye her alanda kadın-erkek eşitliğini ve çevreye duyarlı politikaları getirecek olan Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Dün gerçekleştirilen Kadın Kolları Kurultayında Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in herkesin anlayacağı bir dil kullanarak sarfettiği ifadeler, bazı kesimlerce yanlış anlaşılmış olabileceğinden bu açıklamayı yapmak gerekmiştir."

Cumhuriyet Halk Partisi’nin altı oklu simgesi sırası ile Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik’ten oluşan partimizin ilkelerini ifade etmektedir. Partimizin bayrağı, kırmızı zemin üzerine, beyaz altı oklu bayraktır.



Genel Başkanımız Sayın… pic.twitter.com/GaaJZdbNMI — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) August 5, 2024

ÖZGÜR ÖZEL NE SÖYLEMİŞTİ?

Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığının 15. Olağan Kurultayı'nda yaptığı açıklamada, 4-9 Eylül'de yapılacak tüzük kurultayında partilerinin iktidar programını konuşacaklarını dile getirmişti.

Özel, şunları ifade etmişti: "Ortaya çıkacak program, bu devleti nasıl yöneteceğimizi tarif edecek. Umudum o dur ki, CHP'nin oklarının en ortasındaki devletçilik okunu, program kurultayına katacağımız çevreci, doğa dostu, sürdürülebilir kalkınmaya inanan projeler ve kadın erkek eşitliğine yönelik net tutumumuzla bu devleti nasıl yöneteceğimizi söylerken, devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız. Eşit temsili bu partiye de bu ülkeye de biz getireceğiz."

Özel'in "devletçilik okunun yarısını yeşile yarısını mora boyayacağız" sözleri CHP'nin logosunda değişiklik yapılacağı iddialarını gündeme getirmişti.