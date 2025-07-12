CHP'den Malatya'da 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla bugün saat 18.00'de Malatya Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki miting alanında başladı.

Alana Özel ve tutuklu olan CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının yer aldığı ''Millet İradesine Sahip Çıkıyor'' yazılı pankart ve hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı pankartlar asıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alan barikatlarla çevrildi.

Özel'in konuşmalarından satır başları:

"Malatya'nın siyasi tarihimizde ve partimizin tarihinde çok önemli bir yeri var. Garp cephesi kumandanı, Lozan Fatihi, Cumhuriyetimizin 2. Cumhurbaşkanı İsmet Paşa'yı rahmetle minnetle anıyorum. İki Cumhurbaşkanı 4 genel başkan çıkarmış bir şehirden bahsediyoruz. Darbecilere direnmiş bir şehirden bahsediyoruz. İsmet Paşa'dan sonra 2. Cumhurbaşkanınız ve Kenan Evren'in başkasını seçeceğiz demesine rağmen seçilen rahmetli Özal'ı minnetle anıyoruz. Recai Kutan'ı rahmetli minnetle anıyorum. Burası Özgür Özel'in memleketidir. Malatya'nın çıkardığı 4. Genel Başkan Özgür Özel'dir!

15 Temmuz'da 'ne istedilerse verdikleri', parsel parsel Ankara'yı onlara verdin diye birbirlerini suçladıkları bir cemaat 15 Temmuz'da darbeye kalkıştı. Biz o gün darbenin muhattabı kimdir diye düşünmeden, AKP'nin bize yaptıklarını dediklerini kenara bıraktık Meclis'te hep birlikte direndik. Ama bu sene 19 Mart'ta yaşadığımız darbe, Türkiye'nin 1. partisine, o partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanına ve milletimizin takdiriyle bir sonraki Cumhurbaşkanımıza, Ekrem İmamoğlu'na yapıldı. Biz 47 yıl 2. parti olduk, baraj altı kaldık ama suçu millette bulmadık"

Ayrıntılar birazdan...