CHP'den Manavgat kararı: 3 isim hakkında kesin ihraç talebi

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Yücel, Manavgat Belediyesi'nde 'rüşvet' iddiasıyla yürütülen soruşturmalarla ilgili 3 kişinin kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Söz konusu isimler ise şöyle: Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül

Yücel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır."