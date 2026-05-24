Google Play Store
CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin talebine cevap vermediği iddiasına yalanlama geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır" dedi.

Güncel
  • 24.05.2026 13:41
  • Güncelleme: 24.05.2026 13:47
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili ortaya atılan iddiayı yalanladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekibinin, Mansur Yavaş’tan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait kamyonları CHP Genel Merkezi kapısı önüne çekmesini istedikleri öne sürüldü.

Mansur Yavaş'ın bu isteğe cevap vermediği iddia edildi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, söz konusu iddiayı yalanladı.

Emir, "Böyle bir iletişim hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır, iddialar asılsızdır" dedi.

