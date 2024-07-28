CHP'den 'Mavi Vatan' ile ilgili iki farklı açıklama

CHP'de 'Mavi Vatan' kavramı ile ilgili iki farklı açıklama yapıldı. CHP'li Namık Tan 'Mavi Vatan' için 'masal' derken, CHP'li Yankı Bağcıoğlu "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir" değerlendirmesini yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP), 'Mavi Vatan' ile ilgili iki farklı açıklama geldi.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullandı.

İktidara dış politika konusunda eleştirilerde bulunan Tan, "Yeri geldi, Osmanlı’yı ihya hayalleri kurdu. Sınır ötesi harekatlarla yetinmedi. Deniz aşırı maceralara yeltendi. Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından o da koşulların zorlamasıyla yani ekonominin iflası kapıya dayanınca neyse ki oldukça çabuk yüz geri etti" ifadelerini kullandı.

Namık Tan'ın 'Mavi Vatan' için 'masal' ifadesini kullanmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu'ndan da açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama Bağcıoğlu, 'Mavi Vatan' için, "Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir" değerlendirmesini yaptı.

Yankı Bağcıoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun yılların emeğine dayanır. Bu konseptin temelini; hamaset ve şovenist fikirler değil, ömürlerini denizlerde geçirmiş amiraller, ticari Bahriye’de görev yapan denizciler, deniz hukuku alanında çalışan bilim insanları ve akademisyenlerin fikirlerinin yanı sıra örneğin Ege Denizi’ndeki egemenliği tartışmalı adaları ilk kez gündeme getiren merhum amiral Güven Erkaya, Milli Gemi Konseptinin mimarı merhum amiraller Vural Bayazıt ve Özden Örnek’in denizcilik gücünün geliştirilmesine katkı sağlayan çabaları oluşturur. Mavi Vatan konsepti, denizlere yönelik Atatürk’ün direktifi ile vücut bulan Türk'ün milli ülküsünün fiiliyatta hayat bulmuş halidir. Mavi Vatan konseptini anlatmak, açıklamak, öğretmek ve savunmak bir Türk amirali olarak benim görevimdir."

‼️MAVİ VATAN

⚓️ Mavi Vatan kavramı; Türkiye Cumhuriyeti’nin denizlerdeki hak, alaka ve menfaatlerinin somutlaşmış bir ifadesidir.

⚓️ Bu kavramı ortaya koyan konseptin teorisi ile konseptin denizlerimizdeki fiili uygulamaları her türlü siyasi mülahazaların dışında olup uzun… — Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) July 27, 2024

AKP'DEN AÇIKLAMA

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Mavi Vatan" için "masal" diyen Namık Tan'a tepki gösterdi.

Tan'ın "Mavi Vatan" için "masal" nitelendirmesinin kabul edilemez, sorumsuz ve yakışıksız bir ifade olduğunu belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'nin milli siyasetine karşı Yunanistan'ın sözde tezlerine destek veren, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımdır. CHP'de 'Mavi Vatan' için 'yayılmacı politika' diyen dış politika kurmayı, yerini 'Mavi Vatan' için 'masal' diyen bir diğerine bırakmış, gözüküyor. Milli siyasetimize karşı bu yaklaşımla konuşan bazı CHP milletvekillerinin, Türkiye'ye karşı başka devletler tarafından kullanılan sözde tezleri bu şekilde defalarca sahiplenmeleri, siyasi savrulma ve sorumsuzluktur… Mavi Vatan'ımız, ana vatanımızın ayrılmaz bir parçasıdır."