CHP'den 'Meclis komisyonu' açıklaması

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yücel, hayatlarını kaybeden Eski CHP Genel Başkanı ve 40. Hükümet'in Turizm ve Tanıtma Bakanı Altan Öymen ile eski CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'a Allah'tan rahmet, aileleri ve sevenlerine başsağlığı diledi.

"HSK'YE ŞİKAYETTE BULUNDUK"

Yüzlerce arkadaşının hiçbir hukuki dayanağı olmayan soyut iddialarla cezaevinde tutulduğunu; İstanbul başta olmak üzere, CHP'li belediyeler hakkında yürütülen operasyonlarda temel hakların ihlal edildiğini belirten Yücel, "Bu nedenle dün itibarıyla CHP olarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve bu soruşturmalarda görev yapan İstanbul Adliyesinde görevli iki savcı hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna şikayette bulunduk" diye konuştu.

"MURAT ÇALIK DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ"

Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve bu nedenle Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna işaret ederek Çalık'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

MECLİS KOMİSYONU DEĞERLENDİRMESİ

Yücel, "TBMM'de kurulacak komisyon ile ilgili sürecin CHP açısından nasıl işlediğinin" sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Bu konudaki önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'a grup başkanvekillerimiz eliyle ilettik. CHP, bu komisyonda bulunmayı arzu etmektedir, katkı koymak istemektedir. Ancak koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına da gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz. Barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, diğer aktörlerin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, CHP'nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz."