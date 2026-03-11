CHP'den Melih Gökçek'in "adaylık" iddiasına yanıt

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, gazeteci Sinan Burhan'ın Youtube kanalında "Deniz Baykal, 2009 yılında beni CHP'den belediye başkanı yapmak istedi. Aracısı da Mehmet Sevigen. En az iki, üç sefer yüzüme 'Melih sen çok iyi, başarılı bir belediye başkanısın. Sağın solun laflarına aldırma' demiştir. Böyle birisidir. Ben Baykal'ı severim o da beni severdi" dedi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Gökçek'in iddialarına ilişkin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Melih Gökçek, Deniz Baykal’ın kendisine adaylık önerdiği şeklinde bir yalan söylemiş. Böyle bir teklifi bizler duymadığımız gibi, görüştüğüm oğlu Ataç Baykal’da bu durumun söz konusu olmadığını ifade etmiştir. Gökçek'in gündeme gelmek için bu yaptığı çok saygısızca" ifadelerini kullandı.

"İÇERİĞİNDE RESMİYETE BİNEN BİR ŞEY YOKTU"

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen de, yaptığı açıklamada, Gökçek ile havalaanında karşılaştıklarını belirterek, resmi bir teklif yapılmadığını söyledi. Sevigen şöyle konuştu: