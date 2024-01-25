CHP'den, Merkez Bankası'nın faiz kararına tepki

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararına tepki göstererek, "Sadece para politikası ve faiz artırımı ile çöken bir ekonomiyi düzeltemezsiniz" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugün duyurduğu faiz kararına tepki gösterdi.

Genç, yaptığı açıklamada, "Para politikası ile fiyat istikrarını sağlaması gereken Merkez Bankası, bugün politika faizini 250 baz puan arttırarak yüzde 45 seviyesine yükseltti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzun süredir direttiği 'Faiz daha da inecek' söylemini seçimden sonra hemen unuttu. Merkez Bankası, uzun süredir baş aşağı giden Türkiye ekonomisini düzeltmenin yollarını faiz artırımında görüyor. Sadece para politikası ve faiz artırımı ile çöken bir ekonomiyi düzeltemezsiniz" ifadelerini kullandı.

"Ekonomide iyi yönde hissedilir bir değişim yaratmanın yolu faizleri sürekli arttırmaktan değil istikrarlı bir maliye politikası ve kalıcı yatırımlar yapmaktan geçiyor" diyen Genç, şöyle devam etti:

"Ekonomiyi düzeltmek için faiz artırımının yetmeyeceği açık bir gerçek. Bu yüzden yatırımlar ve ihracat artırılmalı, istihdam olanakları yaratılmalıdır. Türkiye ekonomisini kurtaracak adımlar, yatırım, istihdam ve ihracattan geçiyor."

"ÜRETİCİYE DEVLET TEŞVİKİ SAĞLANMALI"

Türkiye'nin üretim ekonomisine daha fazla önem vermesi ve ihracat oranlarını artırması gerektiğini kaydeden Genç, şunları ifade etti:

"Bu yüzden yerli sanayici ve üreticiye devlet teşviki sağlanmalıdır. Yatırım ve istihdam olanakları yaratıldığı takdirde ekonomi durgun bir seyirden çıkacaktır. İktidarın odaklanması gereken yegâne şey faiz artırımı değil, yatırım, istihdam ve ihracat olmalıdır. Faize odaklanan bu denklemden çıkılmadığı sürece milyonlar açlığa ve yoksulluğa mahkûm olmaya devam edecek.”