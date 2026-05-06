CHP'den mezar başında Üç Fidan anması: Özgür Özel karanfil bıraktı

“Tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye” şiarıyla yola çıkan, Türkiye devrimci hareketinin sembol isimlerinden Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 54’üncü yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen eylem ve etkinliklerle anılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi de 6 Mayıs’ta, “Üç Fidan”ın kabirlerinin bulunduğu Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda anma programı düzenledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katıldığı programda, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın mezarlarına karanfiller bırakıldı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hayatlarını tam bağımsız Türkiye mücadelesine adayan; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı, idam edilişlerinin 54’üncü yılında mezarları başında andık.

Savundukları değerler, tam bağımsız Türkiye idealleri ve özgür Filistin davaları bugün de bizim mücadelemizdir.

Onların bıraktığı yerden; bağımsızlık, eşitlik ve özgürlük için yürümeye devam ediyoruz.

Sevgi ve özlemle..."