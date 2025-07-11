CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi: Antalya'da on binler meydanda

CHP, Adana, Adıyaman ve Antalya belediyelerine yönelik düzenlenen yeni operasyon dalgasının ardından aldığı dört gün üst üste miting kararının üçüncüsünü, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tutuklandığı Antalya'da düzenliyor.

İMAMOĞLU'NUN MESAJI OKUNDU: "BU KİRLİ BOZUK DÜZEN TARİHE GÖMÜLECEK"

CHP Antalya İl Başkanı Mahir Kamacı CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mesajını okudu:

“Sevgili Antalyalılar… Benim cesur kardeşlerim. Bir daha asla seçimi kazanamayacak olanlar. Yargı eliyle siyaseti şekillendirmeye, milleti dize getirmeye çalışıyorlar. Milletimiz kendi iradesine yönelik bu darbe girişimine meydan meydan giriştikçe, onlar da telaş içinde daha saldırganlaşıyor. Değerli yol arkadaşım Muhittin Böcek Başkanımıza reva görülen bu haksız hukuksuz muamelede çaresizliklerinin sonucudur. Çeyrek asırdır bu şehirde başkanlık yapan, şehre nice değerler kazandıran Muhittin Başkan’ın bir kitabı var. Adı ‘Ben bu şehire aşığım’… Antalyalılar da bu sevgiyi karşılıksız bırakmamış, Muhittin Başkanımızı iki kez üst üste belediye başkanlığı yapmıştır. Halkın bu sevgisine takdirine katlanamıyorlar. Kendileri milletin gözünden düştü, bizleri de düzmece davalarla milletin gözünden düşürebileceklerini zannediyorlar. Ama başaramayacaklar. Bizleri bu milletin gönlünden söküp çıkaramayacaklar. Elbette seçim sandığı bir gün halkın önüne gelecek, elbet millet bu haksızlıkların hesabını kesecektir. Bir avuç insanın kirli bozuk düzeni tarihe gömülecek, adaletin hürriyetin devri başlayacaktır” dedi.

Özgür Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Güncellenecek...