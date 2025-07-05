CHP'den ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingi: Özel, Amasya'da konuşuyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın katılacağı Amasya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alınmasının ardından miting, planlandığı gibi bugün saat 20.30'da başladı.
CHP'den "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi / Amasya #Canlı https://t.co/SOZDOfHKqp— ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 5, 2025
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bugün gözaltına alınmasının ardından CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında toplanmıştı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'ın katılacağı Amasya'daki "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginin iptal edilmemesi yönünde karar alınmıştı.