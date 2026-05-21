CHP'den Milletvekili Hasan Öztürkmen kararı: Parti Meclisi ihraç talebini görüşecek

CHP'de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı (MYK) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK gündemi hakkında partisinin Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Mutlak butlan tartışması hakkında değerlendirmelerde bulunan Emre, "Bir süredir hukukta yeri olmayan saçma sapan bir butlan tartışması var. Bugüne kadar Yüksek Seçim Kurulu'nun genel uygulamalarının dışında, Yüksek Seçim Kurulu'nun anayasal yetkisini gasp etmekten bahseden, her ne kadar ilk derece mahkemesince reddedilse de sürekli partinin içini karıştırmak isteyen bir akıl var" dedi.

Zeynel Emre, şöyle devam etti:

"2023 yılında gerçekleşen kurultayımız, ben o zaman Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak televizyonlara çıktım, anlattım. Dedim ki, 'son bir kez daha sayın Kılıçdaroğlu'na oy verin, yerel seçimden sonra değerlendirmesini yaparız' dedik. Ama delege farklı düşündü, delege başka bir yönde irade gösterdi. Demokrasi böyle bir şey.

Partimizi karıştırmak için sürekli, sabahtan akşama kadar gerek sosyal medyada, gerek televizyon programları yalan yanlış haber yapan kimseye itibar etmeyin. Biz her türlü hoşgörüyü gösteren bir anlayışla partimizi yönetiyoruz. Bununla birlikte CHP yönetimi, yetkiyi partinin kıymetli delegelerinden almıştır. Yetki ve sorumluluk özdeştir."

HASAN ÖZTÜRKMEN KARARI

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in "Mutlak butlan yargının konusudur. Yargı ne karar verirse saygı duymak gerekir" açıklamasına tepki gösteren Emre, şunları kaydetti:

"Gaziantep Milletvekilimiz Hasan Öztürkmen'in butlanı normalleştiren, böyle bir kumpası sanki olabilirmiş gibi bahsetmesi bizim açımızdan, bizim partimize yönelik bir darbe girişiminden bahsedilmesidir. Bu hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Kendisi milletvekilimizdir, Merkez Yönetim Kurulu'nda görüştük. Parti Meclisi'nin gündemine alacağız. Kendisinin kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevkini ilk toplantısında Parti Meclisi'nde karara bağlayacak."