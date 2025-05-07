CHP'den 'Milli İrade' mitingi! Beyazıt'ta on binler toplandı

İBB'ye yapılan "yolsuzluk" ve "terör" operasyonlarında soruşturma sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in her hafta iki kez yaptığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bugün Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettiği İstanbul Üniversitesi'nin bulunduğu Beyazıt'ta yapılıyor.

Mitinge çağrı yapan İmamoğlu, dün İstanbul Üniversitesi'nin veritabanından silinen diplomasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerini kullanmıştı.

20.30'da gerçekleştirilecek miting için yurttaşlar alanlarda toplandı.

MİTİNGE KARARTMA!

CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, miting öncesi yaptığı açıklamada aydınlatma cihazlarının alana alınmadığını söyledi.

Başarır "Işıklarımızı sokmadılar. Onlar bu alanı kararttığını mı sanıyorlar? Türkiye'yi karartanlar ülkeyi karartanlar burayı kararttığını mı sanıyor? Ne yaparlarsa yapsın o güneş doğacak" ifadelerini kullandı.