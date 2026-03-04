CHP'den miting çağrısı: “Tüm İstanbulluları bekliyoruz”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün düzenlenecek Eyüpsultan-Kağıthane mitingine yurttaşları davet etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, Eyüpsultan-Kağıthane mitingi öncesi alandaki hazırlıkları takip etti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutsak belediye başkanlarımıza özgürlük için, ekmek için, adalet için, demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum." ifadesini kullandı.