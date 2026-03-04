CHP'den miting çağrısı: “Tüm İstanbulluları bekliyoruz”
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bugün düzenlenecek Eyüpsultan-Kağıthane mitingine yurttaşları davet etti. Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde gerçekleştirilecek buluşmada Ekrem İmamoğlu ve tutuklu belediye başkanları için özgürlük, ekmek, adalet ve demokrasi taleplerinin dile getirileceğini söyledi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "4 Mart Çarşamba günü saat 20.30'da cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tutsak belediye başkanlarımıza özgürlük için, ekmek için, adalet için, demokrasi için Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde büyük bir buluşma gerçekleştireceğiz. Bu buluşmaya bütün İstanbulluları davet ediyorum." ifadesini kullandı.
Nurtepe'de son hazırlıklarımızı tamamladık.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) March 3, 2026
Yarın bir kez daha ekmek, özgürlük, adalet ve demokrasi için buluşuyoruz.
📍 Eyüpsultan - Kağıthane Osmanpaşa Caddesi
🗓️ 4 Mart Çarşamba | 20.30 pic.twitter.com/uC1RgjILIL