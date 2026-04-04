CHP'den Mustafa Bozbey’in tutuklanmasına tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci ve Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Kararın siyasi bir talimat olduğunu vurgulayan CHP'li isimler Bozbey'in yanında olduklarını vurguladı.

"BAŞKANIMIZIN YANINDAYIZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına, "Hepimiz biliyoruz ki; Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen açık ve örtülü baskılara rağmen iradesini teslim almaya yönelik hiçbir dayatmayı kabul etmediği için bugün özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Başkanımızın yanındayız. Bu hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diye tepki gösterdi.

Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Bozbey, 2019 yılında Nilüfer Belediye Başkanlığı görevinden ayrılmış, beş yıl boyunca herhangi bir görev üstlenmemiş, 31 Mart 2024’te ise partimizin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak seçimleri kazanmıştır. Yedi yıl öncesine uzanan bir suç isnadının, yalnızca tanık beyanına dayandırılarak bugün tutuklama gerekçesi haline getirilmesi, Bursa halkının iradesine yönelmiş açık bir kumpastır. Hepimiz biliyoruz ki; Mustafa Bozbey, kendisine yöneltilen açık ve örtülü baskılara rağmen iradesini teslim almaya yönelik hiçbir dayatmayı kabul etmediği için bugün özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Başkanımızın yanındayız. Bu hukuksuzluk sona erene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

BAŞARIR: MİLLETİN İRADESİNİ KUMPASLARLA TESLİM ALABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Mustafa Bozbey'in tutuklanmasına tepki gösterdi.

Başarır, "Sandıkta kaybedenler, bu kumpaslarla halkın iradesini teslim alabileceklerini sanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki milletin iradesini yok sayanlar, elbet günü geldiğinde yine o iradeyle sarsılacaktır. Başkanımızın yanındayız" dedi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hukuk yine siyasetin gölgesinde kalmış; bir belediye başkanı daha adaletin değil, siyasi bir talimatın hedefi olmuştur. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’e yönelik bu tutuklama, hukuki bir süreçten ziyade millet iradesine yargı yoluyla yapılan açık bir müdahaledir. Sandıkta kaybedenler, bu kumpaslarla halkın iradesini teslim alabileceklerini sanmaktadır. Ancak bilinmelidir ki milletin iradesini yok sayanlar, elbet günü geldiğinde yine o iradeyle sarsılacaktır. Başkanımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.