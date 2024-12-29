CHP'den 'Narin Güran davası' açıklaması: Süreç daha kötü yönetilemezdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada dün karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçunun işlendiğinin sabit görüldüğünü gerekçe göstererek, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Narin Güran davasında karar çıkmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Gökçen, açıklamasında, "Narin Güran cinayetinden bugüne geçen süreç daha kötü yönetilemezdi. Kamuoyunun duyarlılığı ve haklı ilgisi, konuyu magazinleştirmek isteyenlerin elinde oyuncak edildi. Aileyle yakın dostluğunu ve olaya dair bildiği şeyler olduğunu açıklayan siyasetçi ne bunun hesabını verdi, ne de kendisinden bilgi istendi" dedi.

"DELİL KARARTMAK İSTEYENLERE GÜN DOĞDU"

"Soruşturmanın gizliliği ihlal edilerek belge ve bilgiler paylaşıldı" diyen Gökçen, "Bu süreçte delilleri karartmak isteyenlere gün doğdu. TBMM’de kurulan komisyon, zoraki inceleme yaptı. Açık kalan mikrofonlara yansıdığı gibi yalnızca tepkilerden korkulduğu için görevlendirme yapıldı" ifadelerini kullandı.

Gökçen, şöyle devam etti: "Narin davasının duruşması ve Sıla bebeğin duruşması tepkilerin dinmesi ve kamuoyu ilgisinin dağılması için aynı güne konuldu. Bir çocuk cinayeti magazinleştirilmek yerine, bir daha hiçbir çocuğun öldürülmeyeceği bir düzen nasıl kurulur, bunun konuşulması gerekirdi. Bu da yalnızca yargılama ile olmaz. Aynı zamanda bir dava nasıl yıllar sürmez ve bir an önce konu gündemden kalksın diye uğraşılır, bunu da görmüş olduk. Adalet Bakanı umuyorum ki bundan sonra uzun yargılama süreleri ve yıllarca sonuçlanmayan davalar hakkında da bir açıklama yapacaktır."