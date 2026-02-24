CHP'den Oğuzhan Uğur'a 'Gürsel Tekin' tepkisi
Gürsel Tekin'in Mevzular Açık Mikrofon yayınına katılacağı bilgisinin paylaşılması üzerine programın yapımcısı Oğuzhan Uğur'u etiketleyen CHP PM Üyesi Gülşah Deniz Atalar, "Yakında belediyelere atanan kayyumları da çıkarırsınız" dedi.
Mevzular Açık Mikrofon'a CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla gündeme gelen Gürsel Tekin'in konuk olacağı haberi üzerine CHP'den tepki geldi.
Gülşah Deniz Atalar, şu ifadeleri kullandı:
"Aman bir genç siyasetçi ile yayın yapmayın, hele kadın siyasetçi hiç olmasın, olacaksa ancak yanında erkekler varken olsun.
Yakında belediyelere atanan kayyumları da çıkarırsınız"
OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT
Gülşah Deniz Atalar'ın alıntısına yanıt veren Oğuzhan Uğur ise "Çok isteriz katılmanızı. 60 bölümde her partiden, her görüşten, kadın ve erkek 60 konuğumuz oldu. Kimseyi geri çevirmedik, çevirmeyiz de. Dikkatinizi çeken birkaç bölümle genellemeyin lütfen. Teşrifinizden mutluluk duyarız" dedi.
