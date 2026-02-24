CHP'den Oğuzhan Uğur'a 'Gürsel Tekin' tepkisi

Mevzular Açık Mikrofon'a CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanmasıyla gündeme gelen Gürsel Tekin'in konuk olacağı haberi üzerine CHP'den tepki geldi. Babala TV'nin Gürsel Tekin'in katılacağı programla ilgili yaptığı paylaşımı alıntılayan CHP Parti Meclisi Üyesi Gülşah Deniz Atalar, "Yakında belediyelere atanan kayyumları da çıkarırsınız" dedi.

Gülşah Deniz Atalar, şu ifadeleri kullandı:

"Aman bir genç siyasetçi ile yayın yapmayın, hele kadın siyasetçi hiç olmasın, olacaksa ancak yanında erkekler varken olsun.

Yakında belediyelere atanan kayyumları da çıkarırsınız"

Aman bir genç siyasetçi ile yayın yapmayın, hele kadın siyasetçi hiç olmasın, olacaksa ancak yanında erkekler varken olsun.



Yakında belediyelere atanan kayyumları da çıkarırsınız @OguzhanUgur https://t.co/FirtHlqNFF — Gülşah DENİZ-ATALAR (@avgulsahdeniz) February 23, 2026

OĞUZHAN UĞUR'DAN YANIT

Gülşah Deniz Atalar'ın alıntısına yanıt veren Oğuzhan Uğur ise "Çok isteriz katılmanızı. 60 bölümde her partiden, her görüşten, kadın ve erkek 60 konuğumuz oldu. Kimseyi geri çevirmedik, çevirmeyiz de. Dikkatinizi çeken birkaç bölümle genellemeyin lütfen. Teşrifinizden mutluluk duyarız" dedi.