CHP'den okul saldırıları sonrası açıklama: "65 bin uzman çavuş derhal görevlendirilmelidir"

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesi acilen hayata geçirilmelidir" açıklamasını yaptı.

CHP Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, dün Şanlıurfa’da, bugün Kahramanmaraş’ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emre, şunları kaydetti:

"Dün Şanlıurfa’da, bugün de Kahramanmaraş’ta bir okulumuzda silahlı saldırı meydana geldi. AK Parti’nin başarısız politikaları nedeniyle şiddet, eğitim yuvalarımız olan okullarımıza kadar inmiştir. Partimizin önerisi olan 65 bin uzman çavuşun okullarda güvenlik görevlisi olarak görevlendirilmesi acilen hayata geçirilmelidir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatı her şeyden önce gelir."