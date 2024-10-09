CHP'den, Özgür Özel'i eleştiren şarkıcı Mustafa Sandal'a yanıt

Şarkıcı Mustafa Sandal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyaret için gittiği Hatay'da atkı dokumasını eleştirdi.

Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz…" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlar evet ülke yangın yeri ancak ana muhalefet lideri inanılmaz bir subliminal mesaj veriyor; 'ilmik ilmik örüyorum, bekleyin' diyor! Biz anlayamıyoruz… pic.twitter.com/9dsZ8xxDvq — Mustafa Sandal (@mustinetnet) October 8, 2024

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Özgür Özel'e yönelik eleştirisine yanıt verdi.

Füsun Sayek Sağlık ve Eğitim Geliştirme Derneği'nin, Özel'e teşekkür ettiği paylaşımı alıntılayan Bulut, "Sayın Mustafa Sandal bilgilerinize sunarım" dedi.

DERNEĞİN AÇIKLAMASI

Derneğin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Yaşadığımız yıkıcı depremin üzerinden 20 ay geçti. Yaralarımızı ancak üreterek, dayanışarak ve birbirimize güç vererek sarabileceğimizi biliyoruz. Depremin yıkıntısı altında kalan gelecek umutlarını yeşertmek ve geçmişin değerli mirasını korumaya katkı vermek hepimizin ortak amacı. Arsuz Dokuma Atölyesi tam da bu amaçla, Sivil Toplum için Destek Vakfı ve Turkey Mozaik Foundation’ın katkılarıyla kuruldu. Atölyemizde Mart 2024’te beri devam eden dokuma eğitiminde onlarca Arsuzlu depremzede kadınla, dokudukları her kumaşta yaralarımızı hep birlikte sarıyoruz. Geleceği onlarla birlikte dokuyoruz. Umudu hep birlikte yeşertmek, üreterek güçlenmek ve zorlu bir dönemde hep birlikte iyileşmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu hafta Hatay’da yaptıkları çalışmalar esnasında atölyemizi ziyaret eden, dokuma tezgahımıza oturup dayanışmasını gösteren CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ekibine bize bu yolda yalnız olmadığımızı hissettirdikleri için teşekkür ediyoruz."