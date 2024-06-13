CHP'den Özgür Özel'i tehdit eden MHP'li isimlere tepki

CHP'li Ensar Aytekin ve Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Özgür Özel'e tehdit ve hakarette bulunan MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e tepki gösterdi. Aytekin, "Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın" dedi. Başarır ise "Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın" ifadelerini kullandı.

CHP'den, Genel Başkan Özgür Özel'e tehdit ve hakarette bulunan MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter'e tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin siyasal tarihiyle bütünleşiktir. Kurucumuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bugün partili gençlerle temsil edilmektedir. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in oturduğu koltuk da Mustafa Kemal Atatürk'ün Genel Başkan olarak oturduğu koltuktur. Dolayısıyla koltuk milliyetçilerini uyarıyoruz: Konuşurken dikkat edin. Kendi foseptiğinizden gelen kokular, dava partisi diye bilinen MHP'yi bir kriminal vaka odağına çevirmiş, halis duyguyla düşüncesini taşıyan ülkücüleri zan altında bırakmıştır. Bu sözde tehditleri bize sıralayanlar, evladı gördükleri, Sinan Ateş'e neler yapmazlar?" ifadelerini kullandı.

Aytekin, şunları söyledi: "1980 öncesinde memleketin gençlerini vurmak için pusu kuran anlayışın bugünkü temsilcisi koltuk milliyetçisi bu iki iri kıyım vampir kılıklıya söylüyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Genel Başkanını tehdit etmek sizin haddinize değildir. Uğraşmaya kalkmayın altında kalırsınız. Gidin Sinan Ateş'e sahip çıkmaya cesaret edemeyen güvercinci başı arkadaşınızla az ötede oynayın."

İKİ İRİ KIYIMA CEVAPTIR!!!



Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi Türkiye'nin siyasal tarihiyle bütünleşiktir.



Kurucumuz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bugün partili gençlerle temsil edilmektedir. Ve Genel Başkanımız Özgür Özel'in oturduğu koltuk da Mustafa Kemal… — Ensar Aytekin (@EnsarAytekin10) June 13, 2024

CHP'Lİ BAŞARIR: "HADDİNİ BİL"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da bir açıklama yaparak MHP'li isimlere yanıt verdi.

"Semih Yalçın, Genel Başkanımızı tehdit etme gafletinde bulunmuş" diyen Başarır, şunları söyledi:

"Bulanık kafayla rahat rahat konuşup, ayık kafayla pişman olan sen, hadsiz adam, sen kim oluyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı’nı tehdit ediyorsun. Sen pespaye ucuz tehditlerle birilerini sindirdiğini düşünebilirsin, sen bir azmettirici olabilirsin ama biz de 101 yıldır senin gibi ucuz pespaye tehditlerde bulunanlarla mücadele ediyoruz. Sen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını ağzına alırken bin kez düşüneceksin. O yüzden, çok şey istediğimin farkındayım ama seni haddini bilmeye davet ediyorum. Genel Başkanımızı bırak tehdit etmeyi, adını bile ağzına alırken bir değil, bin kez düşün Semih Yalçın.”