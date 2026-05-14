CHP'den, Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve tutuklanarak görevden uzaklaştırıldıktan sonra etkin pişmanlıktan faydalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım arasında geçtiği iddia edilen bir WhatsApp mesajlaşmasının ekran görüntüsünün sosyal medyada yayıldığını hatırlatan Günaydın, iki isim arasındaki bütün mesajlaşmaların geri getirilmesi çağrısı yaptı.

"AKÇALI BİR KONU KESİNLİKLE YOK"

Normalde o mesajlaşmalarda olmayan ifade ve resimlerin görüşmeye eklendiğini belirten Günaydın, 'akçalı bir konu bulunmadığını' söyledi ve şöyle konuştu:

"Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının, içeriğindeki fotoğraf ve görseller de dahil olmak üzere geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Çünkü o mesajlarda söylenilmemiş sözler, o mesajlarda kullanılmamış fotoğraflar, ya başka fotoğraflar kullanılarak ya da mevcut fotoğraflar silinmek suretiyle bir başka algı yaratılmak sureti ile bir çabanın içerisine girmiş. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur. Bu WhatsApp yazışmaları dosyaya kazandırıldığında da bu gerçek görülecektir. Bir kere daha bu manşetleri atanlar, bu haberleri yapanlar alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır. Utanırlar mı ondan emin değilim ama alçaklıklarıyla başbaşa kalacaklardır."

"SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ ADALET BAKANLIĞI ELİYLE İHLAL EDİLDİ"

Günaydın, soruşturma dosyası gizli olduğu için sanığın avukatının dosyaya erişemediğini ancak Adalet Bakanlığı'nın basın müşavirinin birine atabildiğini belirterek "Soruşturma dosyasına sanığın avukatı erişemiyor. Ceza avukatları erişemiyorlar. Erişememeleri de lazım zaten. Eğer dosya gizliyse ve soruşturmanın gizli olmasını gerektiren hukuki bir gerekçe varsa o gizliliğe uyulur. Sanığın avukatına kapalı olan ifade nasıl oluyor da Adalet Bakanlığı basın müşavirine atılabiliyor? Bir daha soruyorum. Bu Adalet Bakanlığı basın müşavirinin adı ne? Yakup Halit Bulut. Bu ifadeyi alıyor. İfadeyi aynen kullanmakla yetinmiyor. Bir de ifadeye eklemeler, çıkartmalar yapıyor. Onların da altını böyle kırmızılarla çizmek gibi bir aşırı işlem, bir aşırı kendine güvenin de sahibi oluyor. Sonra bunu buralara servis ediyor. Soruşturmanın gizliliği Adalet Bakanlığı eli ile ihlal edilmiş oluyor" diye tepki gösterdi.

"Yapılan müdahale Yakup Halit Bulut'un kişisel bir eylemi midir yoksa Adalet Bakanlığı'na çöreklenmiş bir yapının sistemli bir faaliyeti midir? diye soran Günaydın, şöyle konuştu: