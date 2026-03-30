CHP'den Özkan Yalım kararı: Üyeliği askıya alındı

CHP Sözcüsü Zeynel Emre gözaltına alınıp tutuklamaya sevk edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğinin askıya alındığını açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Emre, kararın MYK'de oy birliğiyle alındığını ifade etti.

"TASVİP ETMİYORUZ"

Emre, "Hakkındaki suçlamalarla ilgili elbette kendisinden savunma alacağız ama her ne kadar özel hayat dense de boşanıyor olsa da bu görüntüleri tasvip etmiyoruz. Sayın başkan üzüntülerini ifade etti. Biz de MYK olarak Yalım’ın üyeliğinin askıya alınmasını ve iki hukukçu arkadaşın görevlendirmesini kararlaştırdık. Bunlar incelendikten sonra Yalım’ın da söyleyeceklerini dinleyeceğiz ve bir disiplin süreci işleteceğiz. Disipline sevk kararı aldık" dedi.

NE OLMUŞTU?

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 27 Mart günü 12 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı. Otel odasında sızdırılan görüntüleriyle gündeme gelen Yalım hakkında rüşvet aldığı iddiası gündeme gelmişti.

Yalım hakkında CHP Genel Başkanı Özgür Özel şunları söylemişti:

"Özkan Yalım o görüntülerle ilgili ailesine karşı sorumludur, partimize karşı sorumludur. Biz de Uşak halkına karşı sorumluyuz. O konuda sorumluluğumuz neyi gerektiriyorsa yaparız. Ama başka bir şeyi görün. Devletin polis kamerası kapıya gitmiş, içeriye girmiş. O görüntüler devlete emanet. Milletin özel hayatı devlete emanet. O görüntüler; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı emrinde toplanan o görüntüler birkaç saat içinde AK Parti’nin elinde. AK Parti rejiminin Sabah gazetesinde."