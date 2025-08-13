CHP'den Özlem Çerçioğlu açıklaması: Sıkıntılı bir durum var

AKP'ye geçeceği iddia edilen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile ilgili CHP'den ilk açıklama geldi.

Gazeteci Barış Pehlivan'a konuşan CHP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Aydın’a gidiyorum, orada yöneteceğiz süreci. Sıkıntılı bir durum var ama parti üyeliği şu an devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İstifa edeceği ve AKP’ye geçeceği söylenen diğer ilçe belediye başkanları ile ilgili soruyu da yanıtlayan Zeybek, "Hepsiyle teker teker görüşeceğim" diye konuştu.

CHP'Lİ BÜLBÜL: AKP'YE GEÇECEK

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Çerçioğlu'nun AKP'ye geçeceği iddiasını doğrulamış ve Aydın'da 3 ilçe belediye başkanının da AKP'ye geçeceğini söylemişti.

Bülbül, Çerçioğlu'nun yanı sıra Sultanhisar, Söke ve Yenipazar belediye başkanlarının AKP'ye geçeceğini ifade etmişti.

AKP Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Uçar ise söz konusu iddiayı yalanlamış ve "Sayın Özlem Çerçioğlu'nun ne Cumhur İttifakı paydaşlarımızla ne de AK Partimizde olamayacağını hepimiz biliyoruz" demişti.