CHP'den Özlem Çerçioğlu ve Aydın Büyükşehir bürokratlarına tepki

CHP Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye katılacağı iddialarına ilişkin CHP Aydın İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Ensar Aytekin, burada yaptığı açıklamada, "Önceden yalanla, iftirayla, şafak operasyonlarıyla başlayan operasyonlar, bugün şekilde değiştirerek tehditle transfere dönüşmüştür. Aydın bunun ilk örneğini yaşıyor. Bu değişiklik için bir zayıf halka lazım, ne yazık ki bu zayıf halkayı Aydın'da bulmuşlardır. AKP'ye katılmak yerine, cezaevine tıkılmayı seçen 14 aslan yürek, onurlu belediye başkanımızı selamlıyorum" dedi.

"ÜYELERİMİZ İSTİFAYA ZORLANDI"

CHP üyelerinin istifaya zorlandığını vurgulayan Aytekin, şöyle devam etti: "Dün akşamdan bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin daire başkanları ve belediye başkanı, parti üyemiz olup gençlik kollarında çalışan üyelerimize dönük sistemli bir şekilde işten atma tehdidiyle CHP'den istifa zorlanmışlardır."

"HAİNLERİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tepki gösteren Aytekin, "Topuklu Efe naraları atanlar, önüne bir dosya konulduğu anda CHP'den topuklayıp gidip AKP saflarına katılmayı tercih etme noktasına gelmişlerdir. Bugünler geçecek, CHP Aydın'da da, Türkiye'de de birinciliğini yükselterek devam edecek, ilk seçimde kuşkusuz iktidar olacak" diye konuştu.

Aytekin, "İki şeyi asla unutmayacağız; hainler ile direnenleri asla unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN AYDIN BÜYÜKŞEHİR'DE YENİ GÖREVLENDİRME

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise, "Bugüne kadar maalesef Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulmamış olan grup başkanvekilliği, grup sözcülüğü, grup saymanlığı ve grup yönetim kurulu üyelikleri için seçim yaptık. Oy birliğiyle de arkadaşlarımız yarından itibaren CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eşgüdümü sağlamak, Aydın halkının beklentilerine cevap vermek, belediye hizmetlerinin eksiksiz yapılabilmesi konusunda sokağın sesini kürsüden ifade etmek için seçilmişlerdir" diye konuştu.

Zeybek, "CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Grup Başkanvekilliğine Kuşadası Belediye Başkanımız, Grup Sözcülüğüne de Efeler Belediye Başkanımız seçilmiştir" ifadeleriyle görevlendirmeleri açıkladı.

Özlem Çerçioğlu'na tepki gösteren Zeybek, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı'nın izlediği yolun çıkar bir yol olmadığını, bu yolla bugün için kendisini iktidarın kollarına teslim etmekle, iktidar partisine geçmekle belki hakkında açılacak soruşturmalardan imtina edebileceğini düşünebilir. Ama şunu unutmasın ki; Aydın'da insan içine çıkamayacağını herkes ona gösterecek" ifadelerini kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına da tepki gösteren Zeybek, "Sizi tek tek nok ediyoruz. Bu sabah odanıza çağırıp tehditle, 'aç e-devletini istifanı yap, fotokopisini bana göster' diyen bürokratlara söylüyorum; sizleri not ettik. Siz tarihe kara bir leke olarak geçtiniz. Bu yaptıklarınız yanınıza kâr olarak kalacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Gün gelecek devran dönecek, sizler de tek tek hesap vereceksiniz."