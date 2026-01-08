CHP'den parti turları: İBB soruşturması ve davalar raporu sunuldu

CHP Genel Grup Başkan Başkanvekili Gökhan Günaydın ve CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftci ve Serkan Özcan, Meclis’teki siyasi parti gruplarının temsilcileri ile bir araya geldi. Yeni Yol, İYİ Parti ve DEM Parti Meclis Grupları ile başlayan ziyaretlerin devam edeceği belirtildi. CHP heyeti, siyasi parti temsilcilerine, “19 Mart Darbe Girişimi” ve “Kurultay Raporu” çalışmalarını verdi.

TBMM’de gerçekleştirilen görüşmelerde CHP, “Hukuksuzluklara karşı birlikte mücadele” çağrısı yaptı.

HAK İHLALLERİ

CHP’nin siyasi partilere verdiği, “19 Mart Darbe Girişimi” isimli raporda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuki süreçler özetlendi. Raporda öte yandan, İBB tutuklularına ilişkin hak ihlalleri de paylaşıldı.

Raporda, İBB soruşturması sürecinde yaşananlarla ilgili özetle şu bilgilere yer verildi:

“Bu dosyalar, hem Ekrem İmamoğlu’nun siyasal geleceği hem de ana muhalefet partisinin kurumsal yapısı bakımından yüksek kamusal öneme sahip olup, yargılamaların seyri doğrudan siyasal haklar alanıyla kesişmektedir. Bu nedenle, yürüten hakimin, dosya sonuçlanmadan veya karar aşamasına gelmeden görev yerinin değiştirilmesi, yargılamanın sürekliliği bakımından tartışma doğurmaktadır.

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin olarak açılan ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ iddiasına dayanan dosyada beraat kararı veren Büyükçekmece 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi de yine HSK’nın 27 Kasım 2025 tarihli Kararnamesi ile olağan atama düzeninin dışında Kahramanmaraş’a atanmıştır. Ceza yargılamasında beraat kararı, yargılamanın esasına ilişkin güçlü bir hukuki değerlendirmeyi ifade eder. Bu nedenle, beraat kararının ardından karar veren hakimin kısa süre içerisinde ve olağan takvim dışında başka bir ile atanması, yargısal takdir yetkisinin serbestliği ve hakim teminatı ilkeleri bakımından kamuoyunda sorgulamalara yol açmıştır.

DİPLOMA DAVASI

Diploma iptali davası, doğrudan seçilme hakkı, siyasal faaliyette bulunma özgürlüğü ve hukuki güvenlik ilkeleri ile bağlantılı olup, yalnız bireysel bir idari işlem denetimi niteliği taşımamaktadır.

“KÖTÜ MUAMELE”

Tutuklu İBB yöneticileri ve çalışanları cezaevinde, uluslararası standartlara aykırı kötü muamele ve insan hakları ihlallerine maruz kalmıştır. Gerek tecrit uygulamaları, gerekse fiziksel ve psikolojik sağlığı tehdit eden koşullar, bazı durumlarda işkence yasağının ihlali boyutuna ulaşmıştır.”

“KARA LEKE”

CHP’nin, “Kurultay Raporu” isimli çalışmasında ise “CHP’nin kurumsal kimliğini hedef aldığı” belirtilen davalarla ilgili bilgiler sıralandı. Çalışmada, şu ifadeler kullanıldı:

“2025-2026 döneminde CHP’nin kongre ve kurultaylarına yönelik olarak açılan hukuk ve ceza davaları, Türkiye siyasi tarihine yargı bağımsızlığı ve çok partili demokrasinin ağır bir sınavı olarak geçmiştir. Siyasal iktidarın yargı organlarını araçsallaştırarak ana muhalefet partisini etkisizleştirmeye dönük girişimleri, toplumda yargının tarafsızlığına ilişkin güven duygusunu en üst düzeyde zedelemiştir. Bu süreçte yürütülen ve açık bir siyasal mühendislik operasyonu niteliği taşıyan müdahaleler, Türkiye’nin demokrasi ve hukuk tarihine silinmesi güç bir kara leke olarak kaydedilmiştir.”