CHP'den Pedro Sanchez açıklaması: İddialar tamamen uydurma

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmeyi reddettiği iddiasına CHP'den yalanlama geldi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, dün Madrid'den Ermenistan'ın başkenti Erivan'a giderken uçağının teknik sorun nedeniyle Ankara'ya acil iniş yapmasının ardından bugün Ankara'dan ayrıldı. Sanchez'in, Özgür Özel ile görüşmeyi reddettiği iddia edildi.

CHP'den yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in, uçağındaki teknik arıza nedeniyle Ankara’ya acil iniş yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile herhangi bir görüşme talebi olmamıştır. Bazı mecralarda yer alan iddialar tamamen uydurma olup maksatlı bir dezenformasyondur" denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Sanchez’in uçağının acil iniş yapması ve yeniden havalanmasına kadar geçen süreç, özel kalemler arasında dikkatle takip edilmiş ve Genel Başkanımızın geçmiş olsun dilekleri iletilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ile Sayın Pedro Sanchez’in Sosyalist Enternasyonal’de birlikte çalışan, aralarında dostluk hukuku bulunan ve her fırsatta görüşebilen iki lider oldukları bilinen bir gerçektir.

İspanya Başbakanını taşıyan uçağın teknik bir arıza sonucu ülkemize acil iniş yapması üzerinden böyle bir yalan haber üretmeye çalışmak acziyet göstergesidir."