CHP'den Proje Okul Yönetmeliği'nin iptali için Danıştay'a başvuru

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurdu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan ve partililerden oluşan heyet, başvuru öncesinde Danıştay'ın önünde açıklamalarda bulundu.

Özçağdaş, burada yaptığı açıklamada, günlerdir Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına ilişkin sorunların konuşulduğunu belirterek ilk günden itibaren tam puan alan öğrencileri tebrik ettiklerini, hiçbir suçlamada bulunmadıklarını belirtti.

YÖNETMELİK ANAYASA'YA AYKIRI

Söylemedikleri sözler üzerinden toplumun kutuplaştırılmaya çalışıldığını belirten Özçağdaş "963 bin çocuğumuzun girdiği LGS sınavında, bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu iddialar ve gerçekler dokümanında ortaya konulduğu gibi gerek sözel sorular gerekse sayısal sorular, daha sınav bitmeden sınavda olmayan kişilerce yayınlanmıştır" dedi.

Sınava giren 963 bin kişinin, proje okullara girmek için yarıştığını aktaran Özçağdaş, Proje Okul Yönetmeliği'nin Anayasa'ya ve yasalara aykırı olduğu, eğitimde adaletin zedelendiğini vurguladı.

Suat Özçağdaş ve Özcan, açıklamanın ardından, Proje Okul Yönetmeliği'nin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle hazırladıkları dilekçeyi Danıştay'a sundu.