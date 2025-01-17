CHP'den Rıza Akpolat'a tutuklama talebine tepki: "Mert olun, mahkemelerin arkasına saklanmayın, halkın karşısına çıkın"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişinin tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiğini bildirdi.

Gökçen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savcılık, avukatlara ve adliyede bekleyen milletvekillerine kararını bildirmek yerine basına bilgi sızdırma yolunu tercih etmiş görünüyor. Bu uygulamayı Türkiye çok iyi hatırlıyor. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat hakkında, hiçbir somut şüphe ve delil olmadığı halde bir gizli tanık ifadesine dayanılarak tutuklama talebinde bulunuldu. Bu Beşiktaşlıların iradesine meydan okumaktır. Bu yöntemleri Türkiye çok iyi hatırlıyor. Hakimliğin bu gece vereceği kararla hukukun ve vicdanın mı, yoksa hukuk cellatlarının mı sözünün geçeceği anlaşılacak. Esenyurt’tan Beşiktaş’a, Beşiktaş’tan İstanbul’a, İstanbul’dan tüm Türkiye’ye göz kırpanlar. Mert olun, mahkemelerin arkasına saklanmayın, halkın karşısına çıkın" dedi.