CHP'den RTÜK Başkanı Şahin'in 'ahlak' ve 'edep' uyarısına tepki

CHP kontenjanından RTÜK üyeliğine seçilen Tuncay Keser, Ebubekir Şahin'in müzik yayıncılarının kliplerine ilişkin 'ahlak' ve 'edep' uyarısına tepki gösterdi. Keser, "Burada ölçü doğru konmalıdır. Ülkemizde bu ölçünün ve ceza uygulamasının adil ve orantılı olduğunu söylemek mümkün değil. Kişiye ve kuruma göre yaptırım uygulanıyor" dedi.

CHP'li Tuncay Keser, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in televizyon ve radyo kanallarına 'milli ve manevi' değerlere işaret ederek 'ahlak' ve 'edep' uyarısında bulunmasına tepki gösterdi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, iktidara yönelik eleştirilere yer veren yayın kuruluşlarına cezalar veren RTÜK'ün CHP'li üyesi Tuncay Keser, Şahin'in sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Milli manevi değer tanımlaması muğlak ve yoruma açıktır" diyen Keser, "Kişiye ve zamana göre değişiklik gösterir. Burada ölçü doğru konmalıdır. Ülkemizde bu ölçünün ve ceza uygulamasının adil ve orantılı olduğunu söylemek mümkün değil. Kişiye ve kuruma göre yaptırım uygulanıyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce "Milli ve manevi değerlerimize aykırı" iddiaları üzerine konserlerin, festivallerin yasaklandığını anımsatan Keser, "Bu yasakların televizyon ve radyolara taşınmasını istemek doğru bir tutum değildir. Kimsenin yaşam tarzını, ahlak anlayışını başkasına dayatmaya hakkı yoktur. Ülkemizi fikri çoraklaşmaya sürükleyecek sansür, otasansür girişimlerine herkes karşı durmalıdır" diye konuştu.

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Ebubekir Şahin, dün, sosyal medya hesabından müzik yayıncılarının kliplerine ilişkin 'ahlak' ve 'edep' uyarısında bulundu. Şahin, uyarısında, 'milli ve manevi' değerlere işaret ederek "Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur" ifadelerine yer verdi.

Şahin'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Ülkemizde müzik klibi yayıncısı televizyonların ahlak ve edep sınırlarını aştığı izleme uzmanlarımızın raporlarına yansımaktadır. Müzik kanallarının yayınladıkları video kliplerinde aşırı cinsel içerik kullandıkları tespit edilmiştir. Anılan yayıncılarda çıplaklık içeren görüntüler çokça yer almaktadır. Ayrıca müzik yayıncısı radyo kanallarının ise argo ve küfürlü sözler içeren şarkıları sıklıkla çaldıkları takip edilmiştir. İlgili yayıncıların geleneklerimize aykırı, inanç, toplumsal ve kültürel değerlerimize ters olan bahse konu içerikleri kendi mekanizmaları içerisinde ivedilikle ele almaları ve 6112 sayılı Kanunumuzda yer alan yayıncılık ilkelerine uyumlu hale getirmeleri şarttır. Aksi halde Üst Kurulumuzun yasa çerçevesinde yetkisi malumdur. Yaptığımız bu ikazın hassasiyetle dikkate alınması, akabinde de millî ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan müzik kliplerinin titizlikle gözden geçirilmesi son derece önemlidir."