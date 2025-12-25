CHP'den Sadettin Saran açıklaması

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, "imza atma" şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Sadettin Saran'ın serbest bırakılmasının ardından açıklama yaptı.

Burhanettin Bulut, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrolle serbest bırakılması, sürecin baştan itibaren ne kadar gereksiz ve yanlış yönetildiğini açıkça gösteriyor" dedi.

Bulut, "Bir gün önce Fenerbahçe Başkanlık makamından provokatif bir şekilde gözaltına alarak kamuoyunu germenin, memleketin huzurunu kaçırmanın kime ne faydası var?" tepkisini gösterdi.

Burhanettin Bulut, "Davet edersin, gelir ifadesini verir. Gözdağıyla, gövde gösterisiyle hukuk da adalet de olmaz" ifadelerini kullandı.