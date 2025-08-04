CHP'den "sahte e-imza ile yüzlerce sahte diploma" iddiasıyla ilgili soru önergesi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte e-imza ve diploma soruşturmasıyla ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Türkiye'nin, sahte diploma ve unvan sahtekarlığını konuştuğunu, bir çetenin üst düzey bürokratların e-imzalarını taklit ederek, sahte diploma düzenlendiğinin belirlenmesine hükümetin sessiz kalmayı tercih ettiğini belirten Karasu, "Vatandaşlar sahte diplomayla akademik unvan alanların kim olduğu ve hangi kamu görevlerinde yer aldıklarının açıklanmasını beklerken bünyesinde Siber Güvenlik Kurulu da bulunan kendi başkan ve başkan yardımcısı dahi imzası kopyalandığı ortaya çıkan BTK da sessizliğe gömüldü" açıklamasını yaptı.

Sosyal medyada açık hesapları olan bazı kişi ve grupların, yasa dışı bu işlemi gizlemeye hiç gerek duymadan adeta bir iş kolu olarak sürdürdüklerini, 86 milyon vatandaşın kişisel verilerinin sanal platformlarda üç-beş kuruşa satıldığını daha önce söylediğini aktaran Karasu, "Bunu söylediğimde, Bakan ve yetkililer kulaklarının üstüne yattılar. Bu konuda suç duyurusunda da bulundum ama takipsizlik kararı verildi. Açıktır ki bu konu aslında milli güvenlik meselesidir. Ancak sahte diploma çetesiyle bir kez daha gözler önüne serilen bu konuda, Bakan ve yöneticileri yine kulaklarının üstüne yatmayı tercih ediyorlar. Siber güvenliği sağlamakla görevli olan, bu konuda bünyesinde kurulu dahi olan BTK da sessiz. Üstelik BTK’nın başkan yardımcısının dahi imzası kopyalanmış, herhangi bir açıklama yapamıyorlar. Ulusal güvenliğimizin nasıl bir tehdit altında olduğu ortada. Ama bu konuda yetkili kişi ve kurumlar susuyor. İnsanda bir parça utanma olsa istifa eder ama o da yok. Yaşananlar bir sistem açığı olarak görülemez” ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞINIZ NEDEN BASİRETSİZ BİR TUTUMU SERGİLEMİŞTİR"

Karasu, soru önergesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun şu sorularına yanıt vermesini istedi:

Yıllardır sosyal medyada, Telegram’da açık hesapları olan bazı kişi ve grupların yasa dışı bu işlemi gizlemeye dahi gerek duymadan adeta bir iş kolu olarak sürdürmesine rağmen Bakanlığınız neden basiretsiz bir tutumu sergilemiştir?

Bu konuda Bakanlığınızın aldığı önlemler nelerdir?

Sızıntı ve/veya veri açığı gerekçesiyle elde edilen verilerin yayınlandığı ve satıldığı platformlar hangileridir?

Verilere erişim sağlayan kullanıcılar tespit edilebilmiş midir?

Edilmiş ise bu kişiler hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Vatandaşın kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde paylaşmasını, satılmasını sağlayan sorgu panellerini engellemek amacıyla kullanılan dijital sistemler nelerdir?

Bu sistemlerin denetimleri hangi aralıklarla yapılmaktadır?

Bu sistemlerin güvenlik protokolleri hangi sıklıkla güncellenmektedir?

"İSTİFA ETMEMENİZİN TEMEL GEREKÇESİ NEDİR"