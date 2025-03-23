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CHP'den Saraçhane çağrısı

CHP, bugün 20.30'da Saraçhane'de toplanma çağrısı yaptı. Çağrıda, "Gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz" denildi.

Güncel
  • 23.03.2025 16:17
  • Giriş: 23.03.2025 16:17
  • Güncelleme: 23.03.2025 16:29
Kaynak: Haber Merkezi
CHP'den Saraçhane çağrısı
Fotoğraf: DepoPhotos

İBB’ye yönelik operasyonda Ekrem İmamoğlu ile birlikte 48 kişinin tutuklanmasının ardından demokrasi ve özgürlük talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan halk eylemleri beşinci gününde sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bugün de (23 Mart Pazar), İBB binasının bulunduğu Saraçhane'ye 20.30'a çağrı yaptı. Çağrı paylaşımında şunlar kaydedildi:

"Oyunu kullanan, komşusunu da oy vermeye teşvik eden herkesi, şimdi demokrasi meydanlarına davet ediyoruz!

20.30’da Saraçhane’de gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz."

ÖZGÜR ÇELİK'TEN ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkanı İmamoğlu'nun tek aday olduğu cumhurbaşkanlığı ön seçiminde oyunu kullanan herkesi Saraçhane'ye davet etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yolsuzluk iddiasıyla tutuklandı
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