CHP'den Selahattin Demirtaş'a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı tutuklu olduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti.

Tan, ziyarete ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada, Demirtaş'la güncel siyasal gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

"Genel başkanımızın selamlarını da iletme fırsatı bulduğum Demirtaş her zamanki moralliydi" diyen Tan, "Haksız hukuksuz yere zindanlarda tutulan yurttaşlarımızın davalarının sonuna kadar takipçisiyiz" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİYLE, HUKUK DEVLETİYLE YENİDEN BULUŞTURACAĞIZ"

Tan'ın açıklaması şöyle: "Bugün Edirne'ye giderek siyasal tutsaklardan değerli Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettim Genel Başkanımızın selamlarını da iletme fırsatı bulduğum Demirtaş her zamanki moralliydi Güncel siyasal gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulunduk Demirtaş gibi, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu gibi, tutuklu belediye başkanlarımız gibi, Can Atalay, Osman Kavala, Figen Yüksekdağ gibi, gazeteci Furkan Karabay gibi, Fatih Altaylı, Ayşe Barım gibi nice haksız hukuksuz yere zindanlarda tutulan yurttaşlarımızın davalarının sonuna kadar takipçisiyiz Cumhuriyetimizi demokrasiyle, hukuk devletiyle, ifade özgürlüğüyle mutlaka yeniden buluşturacağız."