CHP'den Semih Yalçın'a yanıt: Gazetecilere zarar gelirse kendisinden biliriz

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, MHP'li Semih Yalçın'ın CHP'yi suçlayan ve bazı gazetecilere hedef gösteren açıklamalarına yanıt verdi. Yücel, "Açıklamada isimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse bunu Semih Yalçın’dan biliriz" dedi.

CHP Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Yalçın için "MHP’nin 31 Mart Yerel seçimlerinde yakaladığı üstün başarının verdiği özgüvenle, anlaşılan kariyerine senaryo yazarı olarak devam etmeyi seçmiş" diyen Yücel, Yalçın'ın Sinan Ateş suikastındaki yaklaşımı nedeniyle CHP'yi eleştirmesi hakkında şunları söyledi:

"Her zamanki kin, nefret ve lümpenlik kokan üslubuyla, 6 ilkesinden biri Milliyetçilik olan partimize Milliyetçilik dersi vermeye kalkan, gazetecilik mesleğini icra etmekten başka derdi olmayan gazetecileri, basını ve medya kuruluşlarını hedef gösteren bu şahıs; aklınca mügalatayla, safsatayla suyu bulandırıp hem Sinan Ateş davasıyla ilgili yargı makamlarına mesaj gönderiyor, hem de cinayetin aydınlatılması için çabalayan, kamuoyunu bilgilendiren gazetecileri hedef gösteriyor.

Bunları yaparken de 60’lı 70’li yılların siyasi olaylarını çarpıtarak partimizi itham ediyor. Ailesinden bir başsağlığını bile çok gördüğünüz Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş’in cinayet şüphelilerinden biri eski milletvekilinizin evinde yakalanıyor ama siz pişkin pişkin hiçbir MHP'linin iddianamede adı yok diyorsunuz.”

"GAZETECİLERE ZARAR GELİRSE SEMİH YALÇIN'DAN BİLİRİZ"

Semih Yalçın'ın isim vererek bazı gazetecileri hedef göstermesine de tepki gösteren Yücel, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Halk TV, TV 100, Sözcü TV gibi kurumların ve onurlu, şerefli ve haysiyetli bir şekilde mesleklerini icra eden gazetecilerin isimlerini vererek, basın mensuplarını ve medya organlarını hedef göstermekten artık vazgeçin! Açıklamada isimleri geçen gazetecilerin saçlarının teline dahi zarar gelirse bunu Semih Yalçın’dan biliriz."

"YALÇIN'A GÖRE MUHALİF HERKES MÜPTEZEL"

Yalçın'ın suçlamaları hakkında MHP'den bir yanıt beklediklerini ifade eden Deniz Yücel, şu ifadeleri kullandı:

"Şayet MHP bu konuda bir açıklama yapmaz ise, Semih Yalçın’ın açıklamasını MHP’nin açıklaması olarak kabul ederiz. Semih Yalçın’a göre muhalif herkes vicdansız, ahlakı kanayacak kadar ahlaksız, herkes PKK’lı, herkes terörist, en iyi ihtimalle de müptezel. Edip Semih Yalçın’ın Türk basını üzerindeki linç politikası ve baskıları artık kabak tadı vermeye başladı."